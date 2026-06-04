Bruno Saavedra: "¿La directa? César me dijo 'no hay huevos' y tuve que hacerlo"

Bruno Saavedra, en el Palacio de los Deportes de Riazor Patricia G. Fraga

Es el jugador del momento. Ya no solo del Liceo. Y eso es bueno para el equipo verdiblanco, al que ha impulsado en las semifinales contra el Calafell que este viernes puede cerrar en el tercer partido en el Joan Ortoll (20.03 horas). Pero a veces también es malo. Bruno Saavedra (Santiago, 2005), que a mitad de temporada renovó su compromiso con el club verdiblanco hasta 2028, dice que “no hay nada mejor que estar disfrutando en casa”. Mitad ángel, mitad demonio. Y genio al completo.

¿Qué le ha hecho el Calafell a Bruno Saavedra?

Nada, nada (se ríe), no tengo nada en contra. Es como si fuera el Reus, el Igualada o el Barça, cualquier equipo, y yo voy a hacerlo lo mejor posible. Ahora nos toca el Calafell, pero podría ser cualquiera. Creo que es un poco coincidencia, puede que siempre me pillen cuando estoy bien de ritmo, sí.

Decían que Guillem Cabestany (entrenador del Calafell y exseleccionador) no le llevó a alguna convocatoria...

Nunca fue directamente mi seleccionador, pero cuando hacíamos concentraciones sí que me coincidió estar con él. Pero nada, también me llevo bien con él.

Igual ahora él con usted no tanto. ¿Cree que le estará dando quebraderos de cabeza esta semana en pensar cómo puede pararle?

Yo creo que el equipo en general, porque hemos hecho muy buenos partidos como equipo. Sí que puede que le esté costando hacer los vídeos, sí.

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Hablando de selección, ¿se va mereciendo ya la llamada de la absoluta?

La selección... Un entrenador que tuve en Dominicos, Manu Togores, siempre me decía que la selección tiene que ser un premio a toda la temporada. Entonces yo creo que me lo estoy currando esta temporada. Si tiene que llegar, que llegue y si no, pues no pasa nada. Seguiré currando igual.

¿Se crece en los grandes momentos?

Sí, puede ser. Me gustan esos partidos con tensión, que son importantes.

Antes de la final de la Copa del Rey hubo compañeros que ya predijeron lo que iba a pasar.

Sí, de hecho Martín (Rodríguez) me lo dijo antes de la final, es una anécdota que tenemos, que iba a ser mi partido. Y Toni, Toni Pérez también me lo dijo cuando estábamos calentando. Son momentos que me gustan, esa tensión, esa presión... El hacerlo bien en esos momentos me gusta.

“La selección es un premio a todo el año y yo creo que me lo estoy currando”

¿Después de la Copa tanto el equipo como usted tuvieron un pequeño bajón para volver a subir ahora en el playoff?

Fue un momento en el que acabábamos de ganar la Copa, también teníamos en mente la Champions, luego venía el playoff... El objetivo era estar bien en este tramo de temporada y yo creo que lo estamos consiguiendo. Estamos bien como equipo, físicamente, y yo creo que en todos los sentidos.

¿Mejorando también en defensa? En los dos partidos de semifinales han encajado dos goles y los dos a bola parada.

Estamos teniendo esa solidez en defensa que nos pide el míster y yo creo que lo estamos consiguiendo bien y que lo haremos aún mejor.

¿Le toca remangarse en la defensa o el míster le deja ser un poco más un verso libre?

Sí que tengo que seguir las normas y unos objetivos que se me piden. Pero siempre me lo dice Juan (Copa), que no puedo perder ese ADN que tengo yo de un poco locura, por así decirlo.

¿Cómo se espera el tercer partido en Calafell?

Vamos allí a ganar el primer partido, eso sin duda, y meternos en la final por la vía rápida. Creo que el objetivo es hacer una buena defensa, un buen partido sólido como equipo, que es un poco lo que es la línea en la que estamos trabajando. Y el objetivo es ese, ir a por el primer partido y dejar ya sentenciado todo.

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¿Habrá ambiente?

Sí, además la afición del Calafell mola mucho, genera muy buen ambiente y muy sano. Entonces va a molar jugar allí.

¿Hay algún jugador en concreto que cree que les pueda dar más guerra?

Yo creo que a todos los estamos teniendo más o menos controlados. Sabemos, nos enseña el míster en el vídeo, las fortalezas y las debilidades de cada uno, lo que atacar y en qué tener cuidado. Y seguiremos igual.

¿Prefiere ser titular o salir desde el banquillo?

Salir titular mola, empezar en el partido, porque también empiezas caliente, vienes de calentar. Pero salir desde el banquillo también me gusta como ese efecto revulsivo.

¿Tenía ensayada la falta directa que metió al Calafell con pase de la bola entre las piernas o fue una improvisación?

Es una directa que empecé a hacer en la sub-17, con la selección española. La practico a veces en los entrenos y justo en el partido vine al banquillo y le dije a Cesi (Carballeira) que si hacía la de entrepiernas. Y él me dijo: ‘No hay huevos’. Así que tuve que hacerlo.

En estos últimos partidos se destapó como asistente.

Darlos también mola, darle el pase a un compañero y después celebrar el gol con él. Son goles para el equipo, da igual quién los marque, así que no me importa marcar o ser el asistente. Somos un equipo y los papeles cambian.

¿Sigue la otra semifinal entre Igualada y Barça?

Sí la veo, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es dejar sentenciado el pase a la final si es posible en el primer partido. Hasta que no ocurra eso, solo podemos centraros en lo nuestro. Después ya miraremos más hacia la otra eliminatoria.

Después de las últimas exhibiciones, se habrá disparado su cotización y ofertas...

Yo estoy muy bien aquí, estoy contento, estoy disfrutando en casa, y no hay nada mejor que esto.

Que le suban la cláusula, por si acaso.

No me encargo de eso (ríe).

“Siempre me acuerdo del entrenador que me decía: ‘¡Bruno, calma!’”

Bruno Saavedra es un caso raro de generación espontánea en un deporte de tradición familiar. Aunque en realidad sus padres lo habían apuntado a patinaje artístico.

¿Cómo empezó en el hockey?

Yo empecé a hacer patinaje, pero empecé con artístico a los 3 años. Y luego a los 5 fue cuando me pusieron el stick y la bola. Juanjo, un amigo de mi padre de Sigüeiro, estaba creando el club y nos animó a que fuera a probar, primero a mí y después a mi hermano (Roi, jugador del filial del Liceo). Y fuimos y hasta hoy. Nos encantó.

El hockey suele ser una tradición familiar. En su caso no es así.

Mi hermano y yo somos los primeros que hacemos hockey en la familia. Y mira, no nos va nada mal a ninguno de los dos.

¿Tenía algún jugador favorito?

Pues la verdad que no era mucho de ver hockey yo, prácticamente nada. Jugaba lo mío, hacía mis cosas, iba a entrenar, pero no veía prácticamente hockey.

Si ahora su víctima favorita parece el Dominicos, ¿cuál era el equipo que mejor se le daba en categorías base?

A mí me gustaría decir que Dominicos, porque estaba ahí Jaco (Copa). Entonces siempre había esa rivalidad y esos partidos me gustaba jugarlos y me creía.

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¿Fue por eso un paso natural cambiarse al Dominicos?

Al final, si quería seguir creciendo tenía que venirme para Coruña y para el Dominicos, a pesar de que en Santiago estuviese muy a gusto. Era un paso natural que tocaba.

¿También fue un paso previo pensando en llegar algún día al Liceo?

Mi objetivo era seguir creciendo y llegar a alto nivel, pero mi sueño era hacerlo en el Liceo, claro.

¿Cuál es el consejo que le han dado cuando era pequeño y que sigue recordando?

Yo creo que una frase que siempre me gritaba Luis Aceituno, mi entrenador, que era ‘¡Bruno, calma!’ Lo gritaba muchas veces por partido y yo creo que aún a día de hoy me la tengo que seguir aplicando.