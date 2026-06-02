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Liceo

El Igualada asalta el Palau, pone el 1-1 en las semifinales del playoff y le quita el factor cancha al Barça

Los arlequinados ganaron el segundo partido por 1-3 y pueden cerrar la eliminatoria en los dos próximos duelos en su feudo de Les Comes

María Varela
María Varela
02/06/2026 05:00
Alabart conduce la bola en el segundo partido de las semifinales Barça-Igualada
Alabart conduce la bola en el segundo partido de las semifinales Barça-Igualada
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Mientras el Liceo domina 2-0 su eliminatoria de semifinales contra el Calafell, por la otra parte del cuadro salta la sorpresa con la victoria del Igualada en el Palau sobre el Barça por 1-3, lo que significa el 1-1 en la eliminatoria. Los azulgrana, además, pierden el factor cancha, por lo que su rival tiene ahora dos partidos en casa, en Les Comes, para cerrar su clasificación para la final.

Después de una de las ligas regulares más equilibradas de las tres últimas décadas, que encabezó el Liceo empatado con el Barça (pero el golaveraje a su favor tras ganar los dos duelos directos) y con el Igualada a un solo punto de ambos, el playoff que decidirá al campeón no está defraudando. En cuartos de final solo el Liceo fue capaz de pasar a semifinales por la vía rápida, es decir, en dos partidos (solo la primera ronda es al mejor de tres) y las tres otras eliminatorias, Barça-Noia, Igualada-Voltregà y Calafell-Reus, necesitaron el tercer partido y con penaltis en dos de ellos. 

Pugna entre Joan Carles (i) y Dani Viñas en un partido entre Liceo y Igualada en Riazor en la temporada 1990-91, en la que los verdiblancos ganaron Liga y Copa y los azulgranas fueron subcampeones ligueros

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Ahora las semifinales dejan un guion parecido. Por un lado el Liceo dominando con mano de hierro tras imponerse al Calafell en sus dos partidos en el Palacio de los Deportes de Riazor, ambos por 4-1, por lo que tiene ahora tres match balls para pasar a la final, el primero este viernes en el Joan Ortoll. Y por otro, un Barça-Igualada que tras el 4-1 del primer enfrentamiento pasó al 1-3 del segundo disputado este lunes en el Palau.

Hacía más de una década que el Igualada no ganaba al Barça en su feudo. Lo consiguió con una gran defensa que no dejó respirar a los jugadores azulgrana, donde solo Ignacio Alabart marca las diferencias, y aprovechando sus ocasiones en ataque, como una superioridad en el primer tiempo por una azul a Ferrán Font. Marcó Marc González a la primera, moviéndose en el área. Los árbitros lo anularon. Y lo repitió casi calcado a la segunda. 

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El 0-1 al descaso obligaba al Barça a dar un paso adelante y el Igualada supo tener paciencia, esperarle y mover bien la bola, ampliando la pista, cuando le tocaba correr al ataque. Matías Pascual, ex del Liceo y también del Barça y que está viviendo una segunda juventud con la camiseta arlequinada, marcó el segundo en una jugada inverosímil porque prácticamente se dio un autopase con la pierna de un rival, que le devolvió la bola y de primeras batió a Carles Grau. Los azulgrana recortaron con una falta directa de Ferrán Font, pero fue también el modo en el que llegó la sentencia del Igualada con una magistral ejecución de Biel Llanes.

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