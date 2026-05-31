Crónica | El show de Bruno Saavedra deja al Liceo a las puertas de la final (4-1)

Bruno Saavedra, en el partido contra el Calafell Carlota Blanco

Bienvenidos al show de Bruno Saavedra. Gol, asistencia y falta directa. Pim, pam, pum. El Liceo está a un paso de la final del playoff de la OK Liga después de sumar el segundo punto de una eliminatoria contra el Calafell en la que se está jugando a lo que quiere el santiagués. De los ocho goles anotados por el equipo coruñés entre el primer y el segundo, solo no tuvo participación directa en uno. Los verdiblancos, con un viajarán el viernes a Cataluña con la opción de cerrar por la vía rápida. Primer match ball.

El Liceo salió presionando muy arriba, intentando que al Calafell le entraran las dudas, asfixiando su salida de la bola, que los visitantes se quitaban de encima como podían, agotando la posesión o sin poder pasar del centro de la pista. Pero el ritmo lo cortaron los árbitros. En menos de cinco minutos pitaron siete faltas. Cuatro para los de casa y tres para los de fuera, que mejoraron con respecto al primer partido y vigilaron el pase al interior del área del Liceo. Subía la tensión. En un falta al borde del área Arnau Xaus pedía algo más. En las protestas, empujones y recados, con los capitanes dejando claro dónde se estaba jugando.

Empezaron las rotaciones. Las de Juan Copa, las habituales. Las de Guillem Cabestany, todos de golpe. Cuatro para adentro, cuatro para fuera. Sobre la pista la amenaza de Bruno Saavedra, que lo intentó con un potente disparo que se fue demasiado alto. También Nil Cervera soltó el brazo. A la primera la desvió Martó Serra. A la segunda, el palo. Pero hasta en eso estaban igualados los dos equipos. Porque Quim Gabarró también tuvo un levanta y pica que hizo sonar el hierro. Blai Roca le dio unas caricias en señal de agradecimiento.

Tensión en la pista y hasta en los cambios. Solo hay una puerta y no pueden salir todos a la vez, lo que generó una tangana que los árbitros saldan con una amarilla para cada delegado, los encargados de poner orden. Tras la tormenta volvió la calma para una recta final del primer tiempo en el que el Liceo buscó insistentemente el gol. Casi se perdió la cuenta de las ocasiones. Disparos cruzados de Torres y Carballeira, un levanta y pica del capitán que se le quedó a Serra entre las guardas. Una transición en la que Nuno Paiva encontró en el primer palo a Arnau Xaus. Y Bruno Saavedra también contactó con el portugués que llegaba por el centro. El Calafell también acabó con un par de ocasiones que se encontraron con la respuesta de Blai Roca. Todo quedó para la segunda parte.

Esta empezó con una falta directa a favor del Liceo a los 15 segundos. No había tenido oportunidad Arnau Xaus de tirar en el primer partido. Se dirigió al punto, pero con sorpresa en el Calafell, que decidió cambiar al portero. Arnau Xaus había dicho en una entrevista en DXT Campeón que tenía bien estudiado a su excompañero Martí Serra. Ya lo había demostrado en la final de la Copa del Rey. Igual a Josep Virigli no le conocía tanto. Xaus lo movió bien, pero no pudo finalizar el lanzamiento.

Era un anticipo de lo que esperaba de una segunda parte que se desquitó de la falta de goles de la primera. Aunque para eso tuviera que aparecer, quién si no, Bruno Saavedra. El santiagués culminó una contra para el 1-0 y le dio después un pase medido a Dava Torres, que anotó el 2-0 entrando en el segundo palo. Le devolvió el favor del anterior partido, cuando había sido el capitán el que había asistido magistralmente a Saavedra. Jugando sus mejores minutos el marcador pudo seguir creciendo. Nuno Paiva disparó desde lejos, después se metió hasta la cocina. También se animó Jacobo Copa. La única amenaza eran las faltas, que volvían del principio.

La novena y la décima fueron casi seguidas. Joan Pujalte no pudo con Roca en primera instancia, sí en segunda. Pero ni un respiro le dio el Liceo al Calafell, porque le respondió en la jugada siguiente, un tiro de Arnau Xaus que fue desviado en el área por Toni Pérez. Un gol marca de la casa, el del más listo, el del más intenso. Y una celebración que necesitaba el asturiano después de su lesión.

Fue importante para volver a dejar la distancia en dos y no perder la tranquilidad. La que no tuvo Sergi Folguera. El jugador del Calafell enganchó por detrás a Bruno, que salía disparado a la contra. Vio la azul y se marchó enfadado al banquillo, provocando la respuesta airada de la grada. La acción le costó a su equipo una falta directa en contra y dos minutos en inferioridad. El Liceo solo aprovechó lo primero. En vez de Xaus fue Bruno. Ya que está de dulce, que el ritmo no pare. El trece marcó para continuar con su show. Y aún tuvo un palo en los diez minutos que quedaron hasta el final en los que el Liceo solo tuvo que dejar pasar los minutos, sofocando pequeños conatos de reacción, para quedarse a las puertas de la final. Uno menos.

Liceo 4 - 1 Calafell

Liceo: Blai Roca, César Carballeira, Nuno Paiva, David Torres y Arnau Xaus -cinco inicial-. Nil Cervera, Bruno Saavedra, Jacobo Copa y Toni Pérez.

Calafell: Martí Serra, Carles Domenech, Jero García, Sergi Folguera y Biel Pujadas -cinco inicial-. Aleix Marimón, Jepi Selva, Quim Gabarró, Joan Pujalte y Josep Virgili.

Goles: 1-0, m.27: Bruno Saavedra. 2-0, m.33: David Torres. 2-1, m.36: Joan Pujalte. 3-1, m.36: Toni Pérez. 4-1, m.40: Bruno Saavedra, de falta directa.

Árbitros: Miguel Díaz y David Cantos. Mostraron cartulina azul a Sergi Folguera y amarilla a los delegados Willy Domínguez y José Miguel López y a Martí Serra.

Incidencias: Segundo partido de las semifinales del playoff de la OK Liga disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor ante 2.800 espectadores.