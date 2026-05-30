Galería  | ¿Estuviste en el Palacio en el Liceo-Calafell? Búscate en nuestra galería del partido

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Liceo

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El equipo coruñés sumó el primer punto de la eliminatoria este domingo a las 12.00 horas busca el segundo

Javier Alborés
30/05/2026 22:39
Los verdiblancos ganaron por 4-1 y pusieron el primer punto de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes de Riazor
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