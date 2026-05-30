Galería  | ¿Estuviste en el Palacio en el Liceo-Calafell? Búscate en nuestra galería del partido

Liceo
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El equipo coruñés sumó el primer punto de la eliminatoria este domingo a las 12.00 horas busca el segundo
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Las mejores imágenes del primer partido de semifinales del playoff de la OK Liga entre el Liceo y el Calafell
Los verdiblancos ganaron por 4-1 y pusieron el primer punto de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes de Riazor
Javier Alborés
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