El Liceo reedita en semifinales el duelo con el Calafell que ya le dio la Copa del Rey

Toni Pérez celebra uno de los goles del Liceo contra el Calafell Germán Barreiros

Primera prueba superada y el Liceo quiere seguir subiendo escalones hasta llegar a la final, para lo que afronta unas semifinales del playoff de la OK Liga en las que se mide al Calafell, de buen recuerdo porque fue al que ganó para conquistar la Copa del Rey. Sube el nivel y sube la exigencia, ya que si los cuartos contra el Lleida los pudo solventar en dos partidos, esta ronda es al mejor de cinco y tendrá que jugar como mínimo tres. Los dos primeros, hoy (20.30 horas) y el domingo (12.00 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor, al que la eliminatoria solo volvería para el quinto si fuera necesario. Los verdiblancos quieren hacer efectivo el factor pista ganado a pulso al ser primeros en la fase regular. De hecho, todavía no han perdido en casa este curso.

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Desde que se reinstauraron los playoffs para decidir al campeón de Liga, el Liceo ha disputado todas las semifinales. De hecho, levantó el título a la primera, en 2022 contra el Reus, y desde entonces solo falló a la cita con la lucha definitiva en 2024, cuando fue eliminado en el escalón anterior por el Noia, cediendo en las otras tres finales ante el Barça. El año pasado el Reus fue el rival en esta ronda y deparó una explosiva eliminatoria en la que el primer partido necesitó una tanda de 20 penaltis para dilucidar al vencedor y en el tercero, en tierras catalanas, se obró un milagro vía san Carballeira, que salvó in extremis un gol cantado sobre la misma línea (sin portero), inició la contra y asistió a san Torres, que marcó para mandar el encuentro a una prórroga decidida con un tanto de Nil Cervera.

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El Reus falló a la cita de las semifinales, apeado por el Calafell en unos cuartos que hace solo tres días vivían su tercer partido, un exigente encuentro que se fue a la prórroga y a los penaltis, donde los verdiblancos acertaron hasta tres y donde el exportero liceísta Martí Serra hizo otras tantas paradas. Llegará, por tanto, teóricamente más cansado el equipo tarraconense, que además hizo el desplazamiento a A Coruña en autobús. Mil kilómetros y unas diez horas en carretera.

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Los tres enfrentamientos de este año favorecen al Liceo, que ganó en el Palacio (3-2) y en el Joan Ortoll (2-3) y la citada final de Copa (4-1). Pero el Calafell está cerca y puede dar la sorpresa. A la capacidad de Serra se le suman la potencia de jugadores jóvenes como Aleix Miramón, Biel Pujadas, Carles Domenech y Quim Gabarró, la competitividad de Sergi Folguera, Joan Pujalte y Jero García y la veteranía de Jepi Selva , que quiere darse un homenaje en su despedida.