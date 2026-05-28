Arnau Xaus: "A ver si podemos celebrar el título de Liga con los ascensos de Dépor y Leyma"

Arnau Xaus, jugador del Liceo, en las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor Germán Barreiros

Termina el entrenamiento y como si fuera un ritual, hay dos jugadores que abandonan la pista más tarde que el resto. El penúltimo es César Carballeira. Tira unos penaltis, hace unos gatos, coloca el stick en el carro y se lo lleva a guardar. Dentro todavía sigue Arnau Xaus (Pla del Penedés, 1997) con los últimos estiramientos. En el Liceo ya están todos listos para iniciar las semifinales del playoff. “¿Cómo sabías que iba a pasar el Calafell (su exequipo) para elegirme para la entrevista?” Cosa de meigas Arnau.

El martes el Liceo fue el único equipo que tranquilamente pudo ver desde casa los terceros partidos de cuartos de final. ¿Usted cuál siguió?

Yo vi dos a la vez, que había otros que estaban con los tres, pero yo multipantalla no, solo doble. Vi el Noia (contra el Barça) porque el Noia es el equipo de mi pueblo. Y después vi el Reus-Calafell, porque de ese resultado saldría el equipo contra el que íbamos a jugar en las semifinales.

¿Tenía alguna preferencia?

No, personalmente no, porque los dos yo creo que son dos equipos muy trabajados, con un buen entrenador, así que quien de los dos viniera, bienvenido iba a ser porque contra cualquiera de los dos queríamos ganarle.

¿Llegará el Calafell un poco más cansado porque además el partido se fue a la prórroga y a los penaltis?

Un poco más cansados puede que sí, pero los dos equipos tienen plantillas largas de ocho jugadores, y yo creo que van a llegar bien.

El Calafell gana al Reus en los penaltis y será el rival del Liceo en las semifinales del playoff Más información

¿Cómo vio desde fuera la polémica por la alineación indebida del Reus?

El Reus no lo hizo bien. Hay una norma y si no cumplen, como ya le había pasado al Calafell en la liga regular, te quitan los puntos o te dan por perdido el partido.

Hay una norma no escrita que es la ley del ex. ¿Se cumplirá contra el Calafell?

Esperamos que sí, toco madera. Siempre es especial jugar contra un exequipo, y más uno en el que estuve cinco años. Les tengo mucho cariño a la afición, a la gente del pueblo, a la junta directiva y a los compañeros que quedan. Sí que es especial, pero no voy a regalar nada y quiero ganar.

También puede ser el revés y que se cumpla con Martí Serra.

También es especial jugar contra él porque llevamos mucho tiempo coincidiendo. Es un año mayor que yo y fuimos de pequeños juntos a campus y a las concentraciones de la selección españoles de categorías inferiores. Y después compartimos vestuario tanto en el Calafell como en el Liceo. Pero lo mismo, yo quiero ganar.

Ya hubo tres tandas de penaltis en cuartos de final. ¿Los están entrenando?

Intentaremos no llegar ahí, pero si se llega tendremos que hacer nuestro papel e intentar meterlos.

“Le tengo mucho cariño al Calafell, pero quiero ganar y no voy a regalar nada”

¿Ensaya también mucho las faltas directas?

Sí, me gusta mucho entrenarlas. Este año al principio no entraban y ahora llevo una buena racha. Son momentos. Como jugador siempre quieres meterla y el portero siempre te la quiere parar. Son segundos en los que tienes que tomar decisiones y a veces te sale cara y a veces no. Pero hay muchos factores que afectan a si entra o no entra.

¿Estudia a los porteros?

Sí, eso sí, eso me gusta. El día de partido, si duermo siesta, me hago después un café y me pongo a ver muchos vídeos. Me gusta ver directas mías contra ellos y también de otros jugadores. Veo bastantes vídeos. A Martí (Serra) lo tengo muy estudiado... Pero él también a mí. A ver quién gana.

Arnau Xaus bate a Martí Serra de falta directa en la final de la Copa del Rey David Valiente-FEP

¿Tiene algún as bajo la manga para sorprenderle?

El viernes veréis si hay un truco nuevo (se ríe).

¿La clave en el playoff es dosificar y no cargarse de partidos?

El calor está influyendo. Hace mucho calor en las pistas de Cataluña y todo lo que sea jugar más partidos son más minutos de carga que los otros equipos no tienen por lo que cuanto antes se puedan cerrar las eliminatorias, mejor, claramente. Menos cansancio también es menos riesgo de tener una lesión. Y es clave también el factor pista, que este año lo pudimos defender en cuartos, que el año pasado no, y se demuestra que es clave ganar en casa porque después vas afuera y siempre es más difícil. Ganaron los dos partidos en casa, viernes y domingo, nos daría mucha ventaja.

El apellido ilustre que vuelve al Palacio de Riazor Más información

Y cuanta más gente en el Palacio mejor. ¿Esperan que tras el éxito del Dépor el público se anime más a ir?

El año pasado ya venía mucha gente y este está viniendo más. Es un placer jugar con tanta gente en el Palacio que nos apoya y nos anima en todo momento. Ahora la ciudad está en un buen momento. Yo soy uno más también, uno más del Depor ya desde que vine el año pasado. Y también está el Leyma, peleando por el ascenso. A ver si nosotros nos enganchamos y celebramos el título de Liga con los ascensos del Dépor y del Leyma.

Ya celebraron la Copa. ¿Sació el hambre o da más?

A mí me dio más hambre. Cuando fiché por el Liceo y me fui de Calafell, lo que quería era ganar títulos. El primer año pudo ser. Es difícil. Pero este por suerte pudimos ganar el primer título y ahora vamos a por más.

¿Hay ambiente de ‘último baile’ por los compañeros que se van?

No, de momento yo no lo estoy notando. Puede ser que cuando vayan pasando partidos y se vea más cerca el final, sí. Pero ahora mismo estamos todos focalizados en ganar el viernes, en ganar el domingo, recuperarnos e ir a Calafell para intentar volver a ganar. No pensamos en que pueden ser los últimos partidos de nadie.

¿No ven otro escenario que no sea llegar a la final?

No. Respetando mucho a Calafell, que es un gran equipo y está trabajando muy bien y así lo demuestra que haya llegado al final de la Copa del Rey y a la final de la CERS. Nosotros queremos ganar la Liga y eso pasa por eliminar al Calafell y llegar a la final

“Me gusta estudiar a los porteros, a Martí Serra lo conozco bien, pero él a mí también”

¿Se parecerán más los partidos a los de Liga (3-2 y 2-3) o al de la final de la Copa (4-1)?

Cada partido es un mundo. La Copa se dio por el VAR y por el momento estelar de Bruno (Saavedra). Ahora es una eliminatoria de cinco partidos y cada uno será diferente y hay que competirlos todos. Puede ser que sean partidos más cerrados. El Lleida nos compitió muy bien y creo que el Calafell va a hacer buenos partidos y nos va a costar. Es un equipo muy trabajado, defensivamente y ofensivamente, y con un gran portero.

¿El Liceo recuperó la solidez defensiva de la Copa?

Sí, creo que sí, que estos dos partidos contra el Lleida hemos trabajado muy bien defensivamente y se ha notado que nos han metido dos goles cada partido y eso es un punto clave para el hockey de ahora. En el cuatro para cuatro se marcan muy pocos goles y defender muy bien y conceder pocas contras es clave.

Y aprovechar las ocasiones, que es parte de su trabajo.

Claro, nosotros tenemos que salir a todas las contras y aprovechar la bola parada. Puede que sea mi trabajo, pero yo estoy para ayudar en lo que sea.

El primer año marcó más goles y este tiene otro rol. ¿Está contento de su rendimiento?

Cada vez estoy más a gusto en la ciudad. Desde el primer día estuve bien, entré bien con todos. Mi evolución en la pista es la de intentar ayudar, ya sea con goles como el año pasado o defendiendo más o presionando más, como este, para poder ganar títulos, que es el objetivo del grupo y el mío.

¿Le queda un año de contrato?

Sí y a mí me gustarían muchos más. Aún no he hablado con nadie, pero estoy encantado.