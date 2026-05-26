El Liceo vuelve a confiar en la fuerza del Palacio para las semifinales del playoff

La afición verdiblanca animó el Palacio de los Deportes de Riazor en el primer partido del playoff Carlota Blanco

Aún no conoce a su rival (será el Calafell o el Reus que juegan esta noche el tercer partido de cuartos), pero el Liceo ya se prepara para acoger el inicio de unas semifinales del playoff en las que el Palacio de los Deportes de Riazor volverá a ser clave. Los verdiblancos se ganaron el derecho a contar con el factor pista a favor en todas las eliminatorias al acabar primeros la fase regular. La final pasa por A Coruña y la afición tiene una cita obligatoria este viernes a las 20.30 horas y el domingo a las 12.00 horas.

Para que la grada del Palacio de los Deportes de Riazor tenga la mejor de las caras, el club mantiene las promociones que ya había sacado para los cuartos de final, aunque en este caso solo fue un partido ya que el Liceo cerró la serie sin necesidad de ir al tercero.

Por un lado, los socios del Liceo, que igual que el resto del año solo tienen que presentar su carnet para acceder al recinto, podrán solicitar una invitación para un acompañante para cada uno de los partidos solicitándolo a través del correo electrónico areasocial@hockeyclubliceo.com o vía Whatsapp en el teléfono 613217066.

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Para los que no son socios y quieran asistir, el Liceo saca una promoción de pack de entradas, solo válida a través de la plataforma Clubber, de solo 7 euros para los menores de edad y de 15 para los mayores para los dos primeros partidos, los que se juegan este viernes y domingo. Por último, los abonados a través del Deportivo también pueden entrar gratuitamente enseñando el carnet físico o digital en la app del RCD (no valen capturas de pantalla).

Factor pista

Después de estos dos primeros partidos de semifinales la serie se trasladará a Cataluña, bien a Reus o bien a Calafell. El tercer duelo está previsto para el viernes 5 y el cuarto, en caso de que fuera necesario, para el domingo 7. El quinto y definitivo encuentro sería el martes 9 en el Palacio de los Deportes de Riazor, que si el Liceo se clasifica para la final, también acogería los dos encuentros inaugurales de la eliminatoria, el viernes 12 y el domingo 14 y solo volvería a A Coruña para el quinto el martes 23.

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Como mucho quedan seis partidos de la temporada en el Palacio de los Deportes de Riazor, por lo que el club pide un último esfuerzo a una afición que no le ha dejado solo a lo largo de la temporada. Después de ganar la Copa del Rey el premio puede ser doble con la Liga, un doblete que los verdiblancos solo consiguieron una vez y fue hace ya 35 años.