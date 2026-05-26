El Calafell gana al Reus en los penaltis y será el rival del Liceo en las semifinales del playoff

Jacobo Copa lucha en el área en el partido contra el Calafell Germán Barreiros

El Calafell será el rival del Liceo en las semifinales del playoff de la OK Liga que empezarán este mismo viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor. El conjunto dirigido por Guillem Cabestany, al que los verdiblancos se impusieron en la final de la Copa del Rey para levantar el título, ganaron al Reus un tercer partido que tras el 3-3 se fue a los penaltis. El exliceísta Martí Serra, con tres de cuatro paradas en la tanda decisiva, fue uno de los héroes locales, por lo que anotaron Jero García, Carles Domenech y Joan Pujalte.

El Liceo hizo los deberes al sellar su billete por la vía rápida y pudo ver por la tele el desenlace de las otras tres eliminatorias. El Calafell completa unas semifinales en las que por la otra parte del cuadro se clasificaron el Barça, que ganó al Noia por 5-3, y el Igualada, que también necesitó de los penaltis para eliminar al Voltregà. Los cuatro cabezas de serie fueron los que avanzaron. El factor pista fue determinante.

Playoff de la OK Liga

La del Calafell y el Reus era la eliminatoria del morbo, la del derbi tarraconense, la de las cuentas pendientes, la de que el Reus había ganado dos partidos, pero perdido en los despachos uno de ellos, el primero (1-8), tras haber incurrido en alineación indebida por una irregularidad con la ficha de Carles Casas. Los 50 minutos terminaron con empate a tres goles, con un tanto del reusense Marc Julià en los dos minutos finales que forzó la prórroga, en la que no se movió más el marcador. Todo quedaba en manos de los penaltis. Más morbo imposible. Y estos sonrieron al Calafell. El Reus, eliminado.

Por un lado del cuadro, verdes. Por otro, azulgranas. Liceo y Calafell reeditan la final de la Copa del Rey en las semifinales de la Liga. De momento, los tres enfrentamientos de la temporada favorecen a los coruñeses, que además del 4-1 en la Copa se impusieron en los dos encuentros de Liga, aunque ambos por la mínima: 3-2 en A Coruña y 2-3 en Calafell.

El Barça, con susto inicial y final

El Barça tuvo que sobreponerse a un susto inicial, ya que el Noia se adelantó en el Palau en el marcador a los dos minutos de juego por medio de Jan Curtiellas, un jugador de formación culé. Marc Grau empató para los azulgrana y Pablo Álvarez, que vive sus últimos partidos como profesional, lo mismo que el portero Sergi Fernández, completó la remontada. En superioridad por una azul a Xavi Costa llegó el tercero de Eloi Cervera, que también marcó a la vuelta de vestuarios para sentenciar.

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Otra azul a Pablo Álvarez permitió que el Noia maquillase el resultado, otra vez con Curtiellas como protagonista. Y otro más, de David Gelmà. Incluso el Noia tuvo una falta directa, por la decimoquinta falta del Barça, para empatar. Sergi Fernández, que dejó en el banquillo a Carles Grau, detuvo el lanzamiento y los azulgrana sofocaron el intento de rebelión y ya dominaron hasta el final, en el que el Noia casi se queda sin integrantes del banquillo. A la roja al final del primer tiempo del asistente Jordi del Amor le siguió la del entrenador Carlos Cortijo y la de Xavi Costa. En estas circunstancias Sergi Llorca marcó el definitivo 5-3.

El conjunto dirigido por Ricard Ares, segundo en la liga regular, tendrá el factor pista a favor en la eliminatoria de semifinales que tendrá sus dos primeros partidos el viernes y el domingo en el Palau Blaugrana contra el Igualada. El Barça domina los enfrentamientos de la temporada con dos victorias, una en la final de la Supercopa (1-3) y otra en la primera jornada de Liga (1-4), y un empate (4-4).

Otros penaltis en Igualada

La eliminatoria más equilibrada fue sin duda la que enfrentó al Igualada, tercero de la fase regular, y el Voltregà, sexto. Los dos partidos en Les Comes, sin goles ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga y decidido en los penaltis con un solo acierto de Roger Bars para los de casa. El del pasado fin de semana en Sant Hipólit, con diez, seis para los locales y cuatro para los de fuera. Y el tercero, otra vez sin goles. 0-0 al descanso. 0-0 al final de los 50 minutos, fallado el Igualada una directa y un penalti y el Voltregà, dos de cada. Y 0-0 tanto tras los primeros cinco minutos extra como tras los segundos. Y una nueva tanda de penaltis.

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Álex Rodríguez y Arnau Canal fallaron los dos primeros para el Voltregà. Roger Bars y Joel Roma empezaron marcando para el Igualada. Pero los blanquiazules remontaron con los aciertos de Eric Vargas y Aleix Molas. Todo estaba en el stick de Oriol Llanes en el último lanzamiento arlequinado. Si marcaba, los locales pasaban a semifinales. Si fallaba, se seguía tirando. Pasó lo primero y el Igualada se cita con el Barça por un puesto en la final.