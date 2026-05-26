Bronce para una generación de oro

El equipo alevín femenino del Liceo que se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España disputado en Tres Cantos HC Liceo

El Liceo se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España alevín femenino que se disputó el pasado fin de semana en Tres Cantos (Madrid). Las verdiblancas completaron un torneo casi perfecto. Solo perdieron en las semifinales, por un ajustado 2-1, y en el duelo por el tercer puesto protagonizaron una gran remontada para imponerse al Telecable Gijón. Un gran broche para la temporada.

Las jugadoras de José Ares y Noe Uzal llegaron a Madrid con opciones de llegar hasta el podio y hacer historia para el club como el primer equipo de base femenino en colgarse una medalla nacional. En el primer partido lo demostraron al imponerse al Getxo por 10-0. En el segundo sufrieron un poco más ante las anfitrionas del Tres Cantos, a las que vencieron por 4-2 dándole la vuelta al marcador. Ya clasificadas para semifinales, se jugaron la primera posición del grupo contra el Vila-sana, ante el que empataron a dos goles.

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La igualdad fue tanta entre coruñesas y catalanas que ambos equipos sumaron 7 puntos y la misma diferencia de goles, doce, y el primer puesto se decidió por coeficiente (16 anotados y 4 encajados para unas y 14 a favor y 2 en contra para las otras) a favor del Vila-sana. Eso dio un teórico peor cruce al Liceo, que se midió al Cerdanyola en semifinales, frente al que solo perdió por 2-1 (el Vila-sana venció por 5-1 al Telecable).

El golpe fue duro para las liceístas y lo arrastraron hasta el partido por el bronce, que perdían al descanso por 3-1 contra las asturianas. Un doblete de Noa y un tanto final de Valeria firmaron la remontada que valió un bronce con sabor a algo más. Todas las jugadoras del Liceo, salvo una, son de primer año por lo que aún les queda un año en la categoría. El equipo está formado por las porteras Lía Ares y Vera Castro y las jugadoras Icía Amil, Nuria Bouzas, Noa Calviño, Lucía Cazás, Cloe García, Daniela Huerta (vinculada del Dominicos), Candela Iglesias, Inés Pérez y Valeria Torrado (vinculada del Escola Lubiáns).

Dos cuartos puestos

El Liceo alevín masculino y el Dominicos juvenil se quedaron a las puertas del podio al perder sus partidos por el tercer y cuarto puesto contra el Alameda de Osuna y el Mieres respectivamente, mientras que el Dominicos alevín acabó en la quinta posición final.

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Este fin de semana el turno será para los infantiles del CDM y el Oleiros, cuya cita será en el pabellón de Monte Alto en A Coruña, y para los júniors del CDM y el Ordes en Vila-seca. Los colegiales defienden los subcampeonatos logrados el curso pasado.