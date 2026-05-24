El Liceo, el único con billete para las semifinales

Marc Grau, en el partido del Barça contra el Noia Alberto Armengol / FCB

El Liceo es el único equipo clasificado para las semifinales del playoff por la vía rápida después de los dos primeros partidos. Las otras tres eliminatorias de cuartos de final tendrán que irse al tercer encuentro, que será el martes: el Barça-Noia, el Igualada-Voltregá y el Calafell-Reus. De esta última saldrá el rival de los verdiblancos en la siguiente ronda.

El Barça, que había ganado por 2-1 la semana pasada en el Palau, sufrió en el Ateneu Agrícola, donde el Noia ganó con contundencia por 6-3. "Desastroso", escribió el coruñés Ignacio Alabart en sus redes sociales. Los azulgrana no perdían un partido en el playoff desde hacía dos años, en la final de 2024, y fue en el mismo escenario y contra el mismo rival. El feudo culé dictará sentencia el martes a las 20.30 horas.

Crónica | El Liceo hace los deberes y pasa a semifinales por la vía rápida Más información

El Igualada, tercero en la fase regular, cayó por 6-4 en la pista del Voltregà, que igualó la eliminatoria después de caer en los penaltis en el primero. El exliceísta Jordi Burgaya fue el héroe de los blanquiazules con tres goles mientras que Biel Llanes destacó para los arlequinados con un doblete. Les Comes será el martes, también a las 20.30 horas, el escenario de la resolución de la serie.

El Reus también igualó la eliminatoria de cuartos tras ganar por 2-0 al Calafell. Ya estaría en semifinales si no llega a ser por la sanción por alineación indebida. Porque ganó hace una semana por 1-8 en la casa de su rival, que denunció que la ficha de Carles Casas no cumplía la normativa. La Federación Española le dio la razón y aplicó el reglamento para estos casos, que fue darle por perdido el encuentro al Reus por 10-0. Calafell, cuarto cabeza de serie, tendrá el martes (20.30 horas) la llave hacia las semifinales.

'Save the date'

Pase lo que pase el martes, el Liceo ya tiene fecha para las dos primeras citas de las semifinales, que ya son al mejor de cinco partidos. Serán en el Palacio de los Deportes de Riazor el viernes 29 a las 20.30 horas y el domingo 31 a las 12.00 horas. Después la eliminatoria se trasladaría a territorio rival, Reus o Calafell, el viernes 5 de junio y el domingo 7 en el caso de que fuera necesario. El quinto sería de nuevo en A Coruña el martes 9, ya que el Liceo fue campeón de la liga regular y eso otorga como premio el factor pista en todas las eliminatoria del playoff.