Crónica | El Liceo hace los deberes y pasa a semifinales por la vía rápida

Dava Torres saluda a la afición después del partido contra el Lleida Carlota Blanco

Quintas semifinales seguidas del playoff de la OK Liga para el Liceo. El equipo verdiblanco hizo suyo el refrán de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y ganó el segundo partido al Lleida por 2-4 para cerrar por la vía rápida la eliminatoria de cuartos de final. El próximo viernes empezará en el Palacio de los Deportes de Riazor una nueva serie, esta vez al mejor de cinco partidos y con el factor cancha de nuevo a favor, en la que todavía desconoce el rival. Será el Calafell o el Reus. El enfrentamiento lo dominan los primeros a pesar de perder el primer partido después de que la Federación les diese la razón a su reclamación por alineación indebida de los rojinegros.

El conjunto dirigido por Juan Copa volvió a jugar un partido muy serio y en unas condiciones muy duras en Lleida. Con pocas concesiones en defensa, aprovechó cuatro zarpazos en ataque para hacer engordar el marcador, pero igual que en el anterior duelo de la eliminatoria, falló demasiado. No fue un impedimento, pero sí que puede ser fatal según vaya subiendo la exigencia del playoff. Un doblete de Dava Torres y los tantos de César Carballeira y Nil Cervera sirvieron para sellar la cuarta victoria del curso sobre los ilerdenses y avanzar de ronda. Nuevas fechas reservadas: viernes 29 y domingo 31. El Palacio tiene que empujar hacia la final.

Historia de dos Martines Más información

En el Onze de Setembre había un enemigo extra: 34 grados en el exterior, 40 dentro del pabellón. Unas condiciones muy parecidas a cuando el Liceo ganó allí la Liga en la última jornada de la temporada 2012-13. Ya lo sufrió Toni Pérez, que volvía a la convocatoria después de su ausencia de la semana pasada. Ahora el título también está en juego, aunque todavía en el primero de los tres escalones que tiene que ir superando para firmar el doblete. Y ganar en Lleida significaba subir al segundo.

El Liceo salió decidido a no dar pie a las sorpresas. Aprendió la lección de su última visita a los ilerdenses, cuando los despistes le costaron un 4-1 en contra que le exigió una gran remontada. Así, nada más empezar Arnau Xaus mandó un bola al palo y César Carballeira pegaba un grito a sus compañeros en el primer fallo defensivo. El cocapitán poniendo las cosas en su sitio. El 'caloret', que sonaba en la megafonía, no frenaba el ritmo, de ida y vuelta. Respondía Moncusí, autor de los dos tantos en el Palacio de los Deportes de Riazor, con buena parada de Blai Roca para demostrar que también había salido enchufado. Lo intentó también Dava Torres de disparo y Xaus rozó de nuevo la apertura del marcador. Como había pasado una semana antes, el Liceo perdonaba demasiado.

José Ares, más fiable que un cuatro latas Más información

Juan Copa empezó pronto las rotaciones, clave para mantener la frescura. La entrada de Bruno Saavedra dio todavía más mordiente al ataque verdiblanco. El santiagués lo remataba absolutamente todo, aunque con poca precisión. Y si era poca la temperatura, seguía subiendo con continuos empujones, juegos de manos, caídas y vuelos en bloqueos, como también subían las faltas en el marcador liceísta. Se estaba entrando en una zona peligrosa cuando Dava Torres acudió al rescate. Jugada individual de punta a punta y remate picado para sorprender al portero y poner el 0-1.

Una azul a Martí Gabarró, que atropelló a César Carballeira, dio dos minutos en superioridad a los verdiblancos. En las dos primeras jugadas con uno más llegaron dos tiros al palo seguidos de Nuno Paiva, que miraba a su stick como si estuviera gafado. Pero el Liceo no jugó bien el resto del power play, cometiendo la novena falta y con una ocasión muy clara de Chino Miguélez para empatar. Cuando el Lleida recuperó el cuarto jugador, los de Juan Copa volvieron a mejorar. Bruno Saavedra, experto en robar y salir a la contra, falló un mano a mano y a catorce segundos para el descanso, cometió la décima. Blai Roca evitó males mayores al frenar las intenciones de Nico Ojeda en la falta directa.

Segunda parte

El Liceo subió una marcha en el inicio del segundo tiempo, con Torres sumando el cuarto palo de la tarde para el equipo coruñés, que rondaba una y otra vez el gol. El propio Torres protagonizó a la contra otra gran ocasión y aunque falló, el rechace lo cazó César Carballeira para anotar un segundo gol que daba más holgura en el marcador, que no en el juego, que ahí no parecía necesario porque la sensación de superioridad liceísta era total. Aunque no duró mucho esa distancia de dos goles porque Sebas Moncusí, otra vez él, aprovechó la única vez que un mal balance defensivo había dejado a los jugadores vestidos de verde en inferioridad. El nueve del Lleida recortó, aguantó bien la bola y esperó al momento preciso para disparar a gol (1-2).

Nil Cervera respondió tirando de potencia, un Cerverazo, el disparo marca de la casa, que se le coló a Xavi Bosch por el primer palo sin posibilidad de intervención. Tres goles en tres minutos que dejaban al Liceo al borde de las semifinales. El equipo coruñés es especialista en manejar el marcador cuando está por delante, pero esta vez no cerró el resultado cuando tuvo ocasión. Ni con un dos para uno de Arnau Xaus y Jacobo Copa. Ni con un penalti de Nil Cervera ni su posterior rechace. Ni con otro dos para uno de Toni Pérez y Dava Torres... Y esa falta de contundencia abrió una pequeña ventana de esperanza al Lleida.

Sergi Duch robó en el área una bola a Cervera. El rechace se lo quedó Darío Giménez, que con su buena visión de juego le metió el pase de la muerte al propio Duch, que envió la bola a la red. El capitán local se despidió del hockey con gol. Porque otra vez los capitanes visitantes se encargaron de dejar claro que no iba a haber partido del martes. Esta vez fue al revés que en el segundo tanto y Carballeira fue el que con un pase atrás asistió a Torres, que cerró el marcador. A este no subió la falta directa de Arnau Xaus, que cruzó demasiado el último remate tras sus habituales ganchos. Y los últimos cinco minutos el Liceo se adueñó de la bola gracias a un Nuno Paiva muy cómodo en las transiciones y no pasó apuros. El Lleida ni lo intentó sacando el portero.

Lleida 2 - 4 Liceo

Lleida: Xavi Bosch, Jordi Badía, Chino Miguélez, Nico Ojeda y Sebastiá Moncusí -cinco inicial-. Darío Giménez, Fabrizio Ciocale, Sergi Duch y Martí Gabarró.

Liceo: Blai Roca, César Carballeira, Nuno Paiva, David Torres y Arnau Xaus -cinco inicial-. Bruno Saavedra, Nil Cervera, Jacobo Copa y Toni Pérez.

Goles: 0-1, m.17: David Torres. 0-2, m.30: César Carballeira. 1-2, m.31: Sebas Moncusí. 1-3, m.32: Nil Cervera. 2-3, m.40: Sergi Duch. 2-4, m.44: David Torres.

Árbitros: David Cantos y Alberto Pérez. Mostraron cartulina azul a Martí Gabarró y amarilla a Jordi Badía, David Torres y César Carballeira.

Incidencias: Segundo partido de cuartos de final del playoff de la OK Liga disputado en el Onze de Setembre.