El Calafell gana en los despachos el primer partido de cuartos del playoff tras perder por 1-8 contra el Reus

Carles Casas, defendido por Jepi Selva, en el Calafell-Reus de la Copa del Rey David Valiente / RFEP

Las competiciones de hockey sobre patines están viviendo un final de temporada surrealista con un ascenso en diferido y un 1-8 tras 50 minutos de juego que se convierte en un 10-0 en los despachos. El Comité de Competición de la Federación Española falló a favor del Lloret y del Calafell los recursos por alineación indebida interpuestos en sus partidos contra Mataró y Reus respectivamente, lo que le da a unos el ascenso a la OK Liga en detrimento de un Manlleu que lo había celebrado en la pista, y a otros, el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final del playoff.

El Reus había dado la sorpresa el pasado fin de semana al imponerse por 1-8 al Calafell, quitándole además el factor pista. Este sábado, de hecho, afrontaba el segundo partido en casa con la posibilidad de meterse en semifinales. El Calafell reclamó el acta por la ficha de Carles Casas y denunció alineación indebida. El fallo le da la razón y le da por perdido el partido al Reus por 10-0.

Magia, remate y velocidad: el sello argentino del rival del Liceo Más información

El conjunto rojinegro tiene ahora diez días para interponer un recurso ante el Comité de Apelación, lo que en función de los resultados, tanto de este sábado como si hay un tercer y definitivo encuentro de la serie, podría demorar el inicio de las semifinales. Esto podría afectar de rebote al Liceo ya que si gana al Lleida (se anotó el primer punto la semana pasada al vencer en casa por 3-2 y juega este sábado en el Onze de Setembre) se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del Calafell-Reus.

Da la casualidad que el Calafell ya había sufrido esta misma sanción en su partido contra el SHUM Maçanet. Estos reclamaron, la Federación atendió su queja y le quitó los tres puntos a los tarraconenses.

Ascenso a la OK Liga

En un caso similar, el Lloret logró el ascenso a la OK Liga después de que la Federación también fallase a su favor en la reclamación por alineación indebida en el encuentro de la última jornada de la OK Plata que le enfrentó al Mataró. Su derrota, y la victoria del Manlleu, había hecho que este último celebrase la vuelta a la máxima categoría, pero ahora se ve obligado a jugar la eliminatoria de ascenso que enfrenta a los segundos clasificados de los dos grupos (norte y sur).

La Federación Española de Patinaje ya había suspendido temporalmente, hasta que se produjera el fallo de esta reclamación, dicha eliminatoria porque no estaba claro quién la jugaría. Tampoco deja claro quién lo hará en el grupo sur, porque primero fue el filial del Igualada, que no puede ascender, segundo el Vilafranca y tercero el Alcobendas.