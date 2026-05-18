Galería | ¿Estuviste en el Liceo-Lleida? Búscate en las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor

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Más de dos mil aficionados verdiblancos apoyaron al equipo en el inicio del camino hacia la novena Liga

Carlota Blanco
18/05/2026 05:00
La afición verdiblanca animó el Palacio de los Deportes de Riazor en el primer partido del playoff
1.
Liceo 3 - Lleida 2
La afición verdiblanca animó el Palacio de los Deportes de Riazor en el primer partido del playoff
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