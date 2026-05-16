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Liceo

Previa | Liceo-Lleida, 'déjà vu' con historias cruzadas

Se repiten los cuartos de la temporada pasada en la que los ilerdenses sorprendieron en el primer partido

María Varela
María Varela
16/05/2026 05:00
Fabri Ciocale presionado por Arnau Xaus
Fabri Ciocale presionado por Arnau Xaus
Quintana
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Otra vez Liceo-Lleida en los cuartos de final del playoff. Como la temporada pasada, en la que los ilerdenses dieron la campanada al ganar el primer partido en el Palacio de los Deportes de Riazor, que hoy también abrirá la eliminatoria (18.00 horas). Están avisados por tanto los verdiblancos, que afrontan la lucha por el título después de ganar la Copa del Rey y de acabar en primera posición la fase regular. 

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La eliminatoria de cuartos de final es la más rara. Es al mejor de tres partidos, que se reparten en prácticamente el mismo tiempo que las semifinales y la final, que se prolongan a cinco. El primer partido es esta tarde y para el siguiente hay que esperar al próximo sábado. Si se necesita un tercero, la serie volvería a A Coruña el martes. Tres duelos en once días. Pero el ritmo frenético empieza después, que se pueden jugar cinco en doce. (viernes, domingo; viernes, domingo y martes). 

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El Liceo tiene ventaja de pista en todas las eliminatorias. Si pasa a semifinales se verá con el ganador del duelo entre el Calafell (cuarto) y el Reus (quinto) mientras que por la otra parte del cuadro van Barça (segundo) y Noia (séptimo) e Igualada (tercero) y Voltregà (sexto). 

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Pero antes toca el Lleida. Y aunque el Liceo ya le ha ganado las dos veces que se han cruzado esta temporada, ninguna fue fácil. En la primera vuelta, en A Coruña, el partido terminó con un escueto 3-1. Hace menos de un mes, en la antepenúltima jornada, los verdiblancos tuvieron que remontar un 4-1 en contra para acabar ganando por 5-6. 

Es el mismo resultado del partido que abrió el playoff el año pasado. Claro que el héroe de aquel día, el portugués Nuno Paiva, juega ahora en el Liceo. Lo mismo que Tombita, que también marcó, aunque se lesionó en el segundo. El camino inverso lo hizo Fabrizio Ciocale. Historia cruzadas con un denominador común: la lucha por la semifinales. 

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