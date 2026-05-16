Nuno Paiva: "El playoff pesa en las piernas y es clave cerrar las eliminatorias en pocos partidos"

Nuno Paiva, jugador del Liceo Carlota Blanco

Las vueltas que da la vida en el deporte. Hace un año, Nuno Paiva (Póvoa de Varzim, 1994) se convertía en el verdugo del Liceo en el primer partido de cuartos de final del playoff al anotar un gol a diez segundos para el final que forzaba la prórroga y otro a 50 de la conclusión de esta para evitar los penaltis y dar el primer punto de la eliminatoria al Lleida. Ahora el rival es el mismo, pero el portugués está del otro bando, en un conjunto verdiblanco que, aprendida la lección, quiere empezar con buen pie un playoff en el que, tras acabar la fase regular en la primera posición, tendrá ventaja de pista hasta el final.

¿Cómo recuerda los dos goles que le marcó al Liceo el año pasado con el Lleida en el primer partido del playoff?

Fueron muy bonitos porque nos dio la opción de cerrar la eliminatoria en casa, lo que después no pudimos hacer. Pero teníamos mucha ilusión y esos goles ayudaron.

Ya sabía que al curso siguiente jugaría en el Liceo, pero demostró su profesionalidad.

Sí que ya sabía que el siguiente año estaría aquí el Liceo. Pero yo tenía un contrato profesional que era hasta terminar la temporada con el Lleida. Lo que queremos los jugadores es dar lo mejor de nosotros mismos y no por jugar contra el equipo al que vas a ir voy a jugar menos. Incluso te esfuerzas más porque quieres dejar una buena impresión a entrenador, compañeros y afición.

¿Cree que precisamente el Liceo aprendió mucho de esa eliminatoria para aplicarlo a la de este año?

Yo creo que sí. El Liceo lo tiene claro. El año pasado el Lleida vino aquí y se lo puso difícil. Nosotros queremos hacer prevalecer el factor pista y para eso hay que ganar ya el primer partido. Vamos a entrar con todo para que así sea.

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Ese factor pista en este formato de cuartos casi es en contra: el que juega en casa el primero se la juega.

Completamente. Además al haber tanta diferencia en la clasificación, el equipo que viene de abajo, en este caso el Lleida que quedó octavo, vendrá con una mentalidad de que no tiene nada que perder. Entonces hacen el partido libre, tranquilos, sin presión. Y eso puede complicar un poco las cosas. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y vamos a por la victoria. Pero es cierto que toda la presión es para el de casa porque si pierde, como le pasó al Liceo el año pasado, después tiene que ir a jugársela a la pista del rival. Así que sabes que no puedes perder, que no puedes fallar.

Después del título de la Copa del Rey, ¿el equipo ha tenido altibajos?

La Copa supuso un esfuerzo muy grande para nosotros. Fueron tres partidos sin descanso casi ninguno, porque el viernes jugamos a última hora, el sábado un poco tarde y el domingo por la mañana. El descanso fue poco. Y después, puede decirse que sí, que fuimos empatando por ahí, tuvimos una derrota... Pero el equipo sabía que tenía puntos de margen, aparecieron en esos momentos los fallos y menos mal que no nos quitaron la primera plaza.

“Teníamos mucha ilusión en la Champions, pero ahora hay que ir a por la Liga”

¿Les dejó tocados la derrota contra el Porto en la Champions?

Nosotros íbamos a ganar. Sabíamos que era muy difícil con el Porto, pero nos vimos que en la primera parte podíamos aguantar e incluso ir ganando al descanso. Pero no fue así. La segunda nos costó un poco más, el Porto dio un paso adelante y aprovecharon esos momentos que nosotros nos desconcentramos para matar el partido. Teníamos mucha ilusión de la Champions, pero ya pasó, ahora hay que ir por la Liga.

Ya es lo único que queda.

Ahora no hay excusa ninguna, empieza el playoff, hay que entrar muy fuertes, intentar cerrar los eliminatorias con los menos partidos posibles, porque se van a notar en las piernas. Pero vamos con mucha ilusión y yo creo que tenemos bastantes posibilidades de levantar un trofeo más.

Entre 8 y 13 partidos.

Como mucho trece, que en un mes, no es poco (se ríe). Ahora es sábado, sábado y si hay un tercero jugaremos martes. Pero después es viernes, domingo, viernes, domingo y martes. Y otra vez. O sea, lo ideal sería terminar todo en dos partidos (cuartos), tres (semifinales) y tres (final). Sería lo ideal.

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¿Cómo valora su evolución personal?

Siempre hay un periodo de adaptación al estilo de juego del Liceo, pero creo que ha sido una evolución muy positiva en estos diez meses. Y todavía hay que seguir.

¿Ha encontrado su sitio?

Se puede decir así. Pero no para conformarme con lo que tengo, porque siempre hay que seguir trabajando.

Juan Copa ha retrasado su posición. ¿Le gusta o prefiere estar más cerca de portería?

Ahora estoy un poco más atrás para encarar, incluso también a nivel defensivo, pero yo lo que me digan yo intento hacerlo. A veces sale mejor, a veces sale no tan bien, pero intento dar siempre lo mejor de mí. A mí lo que me gusta es tener la bola y marcar goles.

"El Barça que haga lo que tenga que hacer que nosotros haremos lo nuestro"

¿A qué excompañero del Lleida escogería para perder el avión y no venir a jugar?

Por el momento que está, podría decir que Nico Ojeda. Es un jugador muy bueno, está en una fase muy buena y está metiendo muchos goles. Pero después hay otros como Badía, incluso Chino, que hacen un trabajo de equipo que no se valora tanto, pero es fundamental para el equipo.

Justo dos jugadores físicos.

Son muy físicos y también tienen muchos roles. No solo a la hora de tener la bola, sino para construir jugadas, hacer bloqueos... Son básicos.

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Y después, Darío Giménez.

Siempre nos complica. Darío con la bola es lo mejor que he visto, entrenando, jugando... Es un fenómeno.

¿El Barça llegará crecido al playoff tras su final de Champions?

Ellos que hagan lo que tengan que hacer, nosotros haremos lo nuestro. Puede que sí, que les dé un poco de moral haber llegado a la final, nadie contaba con ellos. Pero eso, que ellos vengan como quieran y que nosotros estemos en la final, que sería el único momento en el que nos encontraríamos.