Magia, remate y velocidad: el sello argentino del rival del Liceo

Darío Giménez, jugador del Lleida Cedida

El jugador argentino de hockey sobre patines tiene algo especial. Algunos se mueven en la delgada línea que lleva al realismo mágico. Otros destacan por su delicado patinar, como si se fuesen deslizando sobre nubes y a unos centímetros por encima de la pista. Los hay con un don natural para marcar gol. Y todos, sean de la especie que sean, comparten un carácter competitivo prácticamente único. El Liceo se ha nutrido de esa raza a lo largo de su historia gracias a un hilo invisible que unió a uno y otro lado del charco en una relación beneficiosa para ambos. Sobran los nombres. Desde Daniel Martinazzo pasando por Facundo Salinas hasta Pablo Álvarez. Pero esta temporada la amenaza albiceleste estará al otro lado con un Lleida, rival en los cuartos de final del playoff que se abrirán este sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor, que presenta un trío que le da a su plantilla el toque extra de talento y calidad: el veterano Darío Giménez, el pichichi Nico Ojeda y el exliceísta Fabri Ciocale.

El Liceo persigue un doblete casi único Más información

Uno es la magia. Otro el remate. Y el tercero, la velocidad. Así los define su compatriota Pichu Galvani. Él es uno de esos argentinos que un día eligió A Coruña como puerto de entrada a Europa. Tras muchas ida y venidas, y ahora ya como entrenador, se ha asentado en la ciudad donde dirige al filial del Liceo que ha garantizado su permanencia en la OK Bronce, y al equipo júnior que se proclamó campeón gallego. En su país también fue e director deportivo de River Plate, así que conoce bien las características de los tres. Se le nota debilidad por uno de ellos, pero los tres obligarán a los de Juan Copa a tener máxima concentración en defensa.

Darío Giménez

"Para mí técnicamente es de lo que mejor que ha salido del hockey argentino en los últimos años", dice sobre el jugador nacido en Mendoza hace ya 39 años. "Hace unas cosas con el palo, con la bola y con su forma de patinar que me llaman poderosamente la atención, que están verdaderamente a otro nivel. Cada vez que me cruzo con él se lo digo, es muy bonito verle jugar", resume. No es el único. Cuando el Lleida vino a jugar a A Coruña en la primera vuelta, un fan del argentino cruzó los mil kilómetros de este a oeste de España para poder sacarse una foto con su ídolo y su nuevo tatuaje, el autógrafo de Giménez estampado para siempre en el brazo.

Está ya en el final de su carrera, pero si algo tiene el argentino es que nunca sabes por dónde te puede salir, es completamente impredecible por la cantidad de recursos que tiene. Siempre se inventa algo nuevo. "Cuando crees que va lento, te acelera. Cuando crees que le vas a quitar la bola, se la pasa entre medio de las piernas. Y cuando crees que se la va a pasar por entre medio de las piernas, resulta que te la levanta. A los porteros los vuelve completamente locos. En su etapa en Portugal alucinaba con sus definiciones", reconoce.

"Lo que hace Darío con el palo, la bola y su forma de patinar está verdaderamente a otro nivel" Pichu Galvani, entrenador del Liceo B

Eso hizo que su capacidad para combinar con sus compañeros, como la sociedad que formó la temporada pasada con Tombita, que ahora tendrá como rival, quedara en un segundo plano, pero siempre estuvo ahí y con el paso de los años, con su veteranía, ha acentuado su visión y entendimiento del juego. "Lo ha ido puliendo", puntualiza Galvani. "Creo que en Italia (pasó por Giovinazzo, Matera, Trissino, Bassano y Valdagno) él fue un poco más individualista, pero en Portugal (jugó en el Barcelos) empezó a cambiar porque ya lo conocían. Los equipos sabían de su capacidad para romper líneas y siempre iban dos a por él, le esperaban escalonado, y creo que eso fue lo que le hizo cambiar de visión, porque veía que siempre había un compañero libre o con posibilidad de recibir", analiza.

Nico Ojeda

Nico Ojeda

Curiosamente, también es de Mendoza (la mayoría de los argentinos proceden de San Juan). Y que haya llamado la atención del Barça no es una casualidad. El delantero es propiedad hasta 2029 del conjunto culé, que le cedió durante esta temporada al Lleida. Todo apunta a que después de convertirse en el pichichi de la fase regular con 26 tanto en 26 jornadas, los azulgrana lo reclutarán para el próximo curso en el que además perderán a otra referencia goleadora y con la misma nacionalidad, el exliceísta Pablo Álvarez, que colgará las botas.

Si Giménez ya ha desarrollado toda su carrera, la de este, con 24 años, recién despega. Galvani, que sí que había coincidido incluso sobre la pista con el anterior, conoció a Ojeda ya en España. "Me encontré con un chico que técnicamente es muy bueno, que tiene una visión de cara a portería muy buena. Tiene un poder de definición hoy por hoy muy alto y los números lo avalan", señala y destaca que ser pichichi con un equipo que ha acabado la liga en la octava posición lo ratifica todavía más.

"Técnicamente es muy bueno y tiene un poder de definición muy alto. No tiene techo" Pichu Galvani, entrenador del Liceo B

"Está en un equipo que hace un hockey muy frontal, como el de él, y que genera muchas situaciones de gol de cara a portería. Y él es uno de los que más las está aprovechando", continúa. "Es lo que más destacaría, que tiene mucho poderío ofensivo, con un mano a mano muy agresivo, y que técnicamente es muy bueno, con mucho dominio de palo y bola. Creo que no tiene techo", le define.

Fabrizio Ciocale con el trofeo de la WSE Cup Cedida

Fabri Ciocale

Es el más conocido para la afición del Liceo. Y tampoco es de San Juan, sino de Buenos Aires. Fue allí cuando Galvani vio por primera vez a un Fabri que empezaba a destacar en Vélez Sarsfield mientras él era director deportivo de River Plate. "Empezó a llamarme la atención el patín que tiene. Creo que su mayor arma es eso, la facilidad que tiene para tomar velocidad. Y luego lo complementa con un buen dominio de pelota", dice sobre el que llegó a A Coruña recién cumplidos los 18 años y ahora ya tiene casi diez más, camino de los 28 en septiembre.

"Su mayor arma es el patín, la facilidad que tiene para tomar velocidad. Para mí es un jugador muy completo" Pichu Galvani, entrenador del Liceo B

"Para mí es un jugador muy completo", sigue desmenuzando sus cualidades, entre las que incluye "carácter, potencia física y la defensa". "Realmente está sobrado físicamente. Entonces eso hace que él pueda jugar 25 minutos de alto rendimiento y a muy buen nivel, porque tiene tan buen patín que a veces se le facilita mucho el poder aguantar tantos minutos", concluye.

Resto de la plantilla

El Liceo está suficientemente avisado del peligro que conllevan e incluso le tocó sufrirlos hace menos de un mes en el partido de la penúltima jornada de la liga regular. El cóctel tardó en explotar, con una primera vuelta en la que el equipo se quedó fuera de la Copa del Rey en la que el año anterior había llegado hasta la final, pero cuando lo hizo sí le permitió la mejoría en la segunda para alcanzar el playoff con el premio extra del título de la WSE Cup, gran objetivo de la temporada. El héroe de la final contra el Calafell no fue ninguno de ellos sino Sebas Moncusí, autor de los dos goles de la remontada.

La conquista europea de Fabri Ciocale y Chino Miguélez Más información

Porque la plantilla del Lleida es mucho más que los tres argentinos. Tiene talento joven, como el propio Moncusí, de 21 años, que se ha ido hasta los 18 goles esta temporada; potencia de la mano de Jordi Badía; equilibrio y fuerza con el coruñés Chino Miguélez y mucha clase en los patines y el stick de Martí Gabarró, que se suele inspirar frente a los verdiblancos. Además de dos porteros que pueden jugar indistintamente, Javier Sánchez y Xavi Bosch. Su capitán, Sergi Duch, acaba de anunciar su retirada, por lo que tienen un aliciente extra para un final de temporada en el que sufrieron la salida abrupta de su entrenador, Edu Amat, sustituido por un David Carrasco que se estrenó precisamente en el partido contra el Liceo.