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Liceo

El Palacio, la clave en un playoff con ventaja de pista en todas las eliminatorias

El Liceo, con una promoción para que los socios inviten a amigos para los partidos de cuartos, saca abonos y precios de las entradas para la lucha por la Liga

María Varela
María Varela
11/05/2026 17:04
Unos 1.500 aficionados estuvieron presentes en el triunfo del conjunto verde para seguir líderes
Unos 1.500 aficionados estuvieron presentes en el triunfo del conjunto verde para seguir líderes
CARLOTA BLANCO
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El Palacio de los Deportes de Riazor es la clave en la lucha del Liceo por su novena OK Liga. Después de quedar primero en la fase regular, el equipo verdiblanco tendrá ventaja de pista en todas las eliminatorias, por lo que la afición verdiblanca será el sexto jugador, sobre todo teniendo en cuenta que no ha perdido ningún partido este curso como local. Un plus para afrontar el desafío de sumar un nuevo título en una temporada que ya no se quedará en blanco porque fue campeón de la Copa del Rey.

Según datos que maneja el club, la media de asistencia a lo largo de la temporada entre la Liga y la Champions está por encima de los dos mil espectadores, con tres partidos (Barça, Benfica y Barcelos) de cuatro mil, rozando el lleno. El equipo afronta ahora el esfuerzo extra del playoff y espera que los aficionados den también un paso adelante y les ayuden a alcanzar el objetivo.

Unos 1.500 aficionados estuvieron presentes en el triunfo del conjunto verde para seguir líderes

Promoción del Liceo para el playoff: cada socio puede invitar a un amigo

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Los socios del Liceo no tendrán que pagar para asistir al playoff y pueden invitar a un amigo para el o los partidos de cuartos de final contra el Lleida. En principio hay uno, este sábado a las 18.00 horas en el Palacio de los Deportes, que acogería el tercer duelo de la serie si fuera necesario el martes 26 a las 20.30 horas. Para solicitarlo tienen como límite este jueves a las 16.00 horas y puede hacerse a través del correo areasocial@hockeyclubliceo.com o en el teléfono 613217066.

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Por otro lado, el club sacó unos abonos para el playoff para aquellos que no fueron socios a lo largo de la temporada pero quieren unirse a la familia liceísta para este final. El precio es de 25 euros para el individual y de 40 para el familiar (que incluye cuatro personas) y sirve para todos los partidos que se disputen. Las entradas sueltas costarán 5 euros para los menores de 15; 7 para los sub-25 y 10 para el resto.

Imagen del Liceo-Alcoi

El Liceo también gana fuera de la pista

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Por último, el Liceo informa que los abonados a través del Deportivo tendrán que presentar el carnet físico o digital en la app blanquiazul (no valen capturas de pantalla) en el caso de los cuartos de final y las semifinales mientras que para la final, en caso de que los verdiblancos se clasifiquen, tendrán que hacer una solicitud previa.

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