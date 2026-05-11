El Liceo persigue un doblete casi único

El Liceo celebra la Copa del Rey a su llegada al aeropuerto de Alvedro Javier Alborés

El Liceo pasa página de la Champions inicia el sábado el camino hacia su novena Liga en un playoff que le enfrenta al Lleida en cuartos de final. Después de ganar la Copa del Rey, el equipo verdiblanco apunta hacia un doblete que solo consiguió una vez en su historia, hace ahora 35 años. Fue en la temporada 1990-91, con los Huelves, Pujalte, Roldán, Duarte, Martinazzo y compañía, y en un curso en el que también levantó la Supercopa de Europa. Solo cuatro equipos firmaron este doblete. Uno, por supuesto, es el Barcelona, que lidera el palmarés de todas las competiciones a nivel nacional e internacional. Los otros dos son el Reus que dominó en los años 70 y el Igualada que reinó en los 90.

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Los arlequinados, de hecho, cogieron el relevo del Liceo, aunque ambos se solaparon el tiempo durante cinco temporadas dejando algunos de los mejores duelos de la historia del hockey sobre patines, una rivalidad que se volvió a vivir esta temporada en la que los catalanes se confirmaron como la tercera fuerza en una de las Ligas más equilibradas en décadas que terminó su fase regular con los verdiblancos y el Barça empatados a 60 puntos y con el Igualada solo uno por detrás (59). También en la 90-91 acabaron empatados el Liceo y el Igualada en lo alto de la tabla, pero en aquella ocasión la competición tenía un formato diferente, dividida en dos fases.

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En la primera no se vieron las caras, porque estaban en diferentes grupos. Los verdiblancos terminaron al frente del suyo después de ceder solo un empate (contra el Dominicos) y una derrota (frente al Reus). Tuvieron más tropiezos en la segunda, pero tras ganar en Les Comes por 4-6 y empatar en el Palacio por 7-7 garantizaron por golaveraje (igual que este año con el Barça) el primer puesto de cara al playoff. Este fue por la vía rápida: 7-5 y 5-7 al Reus en semifinales para sentenciar la Liga en la final contra el Igualada por 5-2 y 2-4.

Era el segundo título de la temporada para los de Andrés Caramés, que ya habían ganado la Supercopa de Europa al Porto, al que se impusieron tanto en la ida por 6-4 como en la vuelta por 2-3. Y después aún quedaban dos oportunidades más seguir sumando. Fallaron en la Copa de Europa, en la que fueron eliminados en cuartos de final por el Novara con derrotas tanto en suelo local (4-5) como en italiano (3-2). Eso les permitió centrarse únicamente en la Copa del Rey en el final del curso. El Barça fue su víctima en cuartos (3-5 y 6-5); el Noia en semifinales (4-5 y 7-4) y Pujalte no tiene piedad con el Voltregà en la final (5-1). El Liceo volvía a hacer historia y se anotaba un nuevo hito, su primer doblete Liga-Copa que le convertía en el gran dominador nacional.

Otros dobletes

A lo largo de su más de medio siglo de vida, que ha dado hasta para 44 títulos, el Liceo ganó dos trofeos en una misma temporada en once ocasiones. Es más, el estreno ya fue por todo lo alto porque en la 1981-82 estrenó su palmarés con una Copa del Rey, en la que ganó por 8-5 al Reus en la final, a la que le siguió solo trece días después una Copa CERS. Los coruñeses dejaron la eliminatoria prácticamente resuelta en la ida con un 12-4 la remataron en Monza con un 6-8. Dos de una tacada.

El siguiente llegó en la temporada 1986-87, un doblete de oro porque el Liceo fue campeón de Liga y de la Champions, siendo esta su primera conquista europea. La competición doméstica fue un paseo,. Ganó con nueve puntos de ventaja sobre el Barça y con 23 victorias, dos empates y una derrota como balance. La continental llegó tras doblegar al Porto en la final, 2-4 en la ida y 4-3 en la vuelta.

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La 1987-88 fue la más exitosa en el palmarés del club porque se levantaron hasta cuatro copas, pero se escapó la Liga, que el Liceo cedió al Noia por 3 puntos después de una derrota inesperada en Alcobendas (5-4) en la antepenúltima jornada. Un lunar, pero los verdiblancos no fallaron en las otras cuatro competiciones en las que tomaron parte: la Supercopa de Europa que ganaron al Barça (4-4 y 4-1); la Intercontinental frente al Concepción argentino (7-3 y 17-2), la Copa de Europa con triunfo sobre el Novara (2-1 y 4-1); y la Copa del Rey, con victoria sobre el Noia sin necesidad de jugar, ya que los de Sant Sadurní no se presentaron por la polémica por el reparto de los derechos televisivos.

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La mayoría de los dobletes e incluso tripletes fueron en esta época. Un año después (1988-89) llegaron una Supercopa de Europa, una Intercontinental y una Copa del Rey; en la 1989-90 una Recopa de Europa y una Liga; y en la 1992-93, la del último baile (Martinazzo se retiró y con la salida de Caixa Galicia como patrocinador también se marcharon las principales estrellas), Supercopa de Europa, Intercontinental y la Liga.

A partir de ahí escasearon y solo se encuentran cuatro en tres décadas. El de Recopa y Copa del Rey en la temporada 1995-96; el de Supercopa de Europa, Intercontinental y Copa del Rey de la 2003-04; y el de Liga, Supercopa de Europa, Intercontinental de la 2012-13. Del último no hace tanto, cuatro temporadas. El conjunto dirigido por Juan Copa abrió la temporada con victoria sobre el Barça en la Supercopa de España y lo cerró imponiéndose al Reus en la final del playoff por el título de la Liga.