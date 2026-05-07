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Liceo

Promoción del Liceo para el playoff: cada socio puede invitar a un amigo

La carrera hacia el título de la OK Liga arranca el sábado 16 en el Palacio de los Deportes de Riazor

María Varela
María Varela
07/05/2026 19:14
Unos 1.500 aficionados estuvieron presentes en el triunfo del conjunto verde para seguir líderes
Aficionadas del Liceo en el PAlacio de los Deportes de Riazor
CARLOTA BLANCO
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Después de la eliminación en la Champions, el Liceo centra toda su atención en el único objetivo que tiene por delante en lo que queda de temporada: el playoff por el título de la OK Liga. Este se presenta ya en el horizonte porque se abrirá el sábado de la próxima semana, día 16, en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Lleida

Dava Torres, Touriñán y Juan Copa en el encuentro del Liceo con sus patrocinadores

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El club, pensando en llenar el pabellón y que los jugadores sientan el calor de la afición desde el primer momento de la carrera hacia la novena Liga de su historia y firmar el doblete con la Copa, ha puesto en marcha una campaña por la cual cada socio puede solicitar una entrada gratuita para invitar a un amigo al partido o partidos frente a los ilerdenses (la eliminatoria, al mejor de tres, se decidiría en A Coruña el martes 26 si es necesario). 

Imagen del Liceo-Alcoi

Liceo-Alcoi | Objetivo cumplido: un punto (4-4) y campeón regular

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El plazo para solicitarlo estará abierto hasta el próximo jueves a las 14.00 horas y los interesados tendrán que escribir a areasocial@hockeyclubliceo.com o al Whatsapp del teléfono 613217066. El Palacio de los Deportes de Riazor, donde el Liceo no ha perdido este curso, lleva toda la temporada con una media de asistencia por encima de los dos mil espectadores e incluso rozó el lleno en tres ocasiones, por lo que se espera poder colgar el cartel de no hay billetes a lo largo de un playoff en la que tiene el factor pista a favor en todas las eliminatorias gracias a haber sido campeón de la liga regular.

Imagen del Liceo-Alcoi

El Liceo también gana fuera de la pista

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Si el Liceo supera al Lleida, las semifinales ya serán al mejor de cinco partidos, el primero y el segundo en A Coruña (viernes 29 y domingo 31 de mayo), lo mismo que el quinto de tener que llegar al desempate (martes 9 de junio). El cruce sería con el ganador de los cuartos de final entre el Calafell y el Reus. La final, si llegan los verdiblancos, arrancaría en el Palacio el viernes 12 y el domingo 14 y solo regresaría para un quinto el martes 23.

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