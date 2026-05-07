Juan Copa: “Ya pensamos en intentar volver el año que viene”

Los jugadores del Porto celebran un gol contra el Liceo World Skate Europe

Era la primera vez que Juan Copa se veía en el escenario de una fase final europea. Ya había ganado dos Copas, una Liga y dos Supercopas de España. Pero todo intramuros y se le seguía resistiendo el triunfo al otro lado del Miño. Tampoco pudo ser esta vez porque el Porto fue superior al Liceo en el duelo de los cuartos de la Final a Ocho y así lo reconoció. Pero el entrenador coruñés no pudo evitar que se le escapara una sonrisa al final de la entrevista post partido mientras decía: “Pensamos ya en intentar volver el año que viene”.

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“Felicitaciones al Porto. Creo que ha hecho sobre todo una gran segunda parte. Estuvo mucho mejor que nosotros”, resumía el técnico liceísta. “Nosotros la primera estuvimos muy bien, una lástima el último gol quedando un minuto y medio porque esos detalles son importantes, llegar al descanso con 0-1”, analizó sobre el partido. “En la segunda parte ellos entraron mejor que nosotros, quizás también el ritmo de juego alto que tiene el Porto es muy difícil de seguir. Lo intentamos como pudimos, pero yo creo que la diferencia estuvo en las áreas”, continuó. “Ellos estuvieron mucho mejor que nosotros, darles la enhorabuena y nosotros seguir el camino que estamos haciendo, seguir en la OK Liga y a intentar ya pensar en volver el año que viene”, concluyó Copa.

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También Dava Torres, capitán del Liceo, reconoció la superioridad del rival. “Hicimos una primera parte muy buena, a falta de un minuto íbamos con un resultado a favor y con una ocasión para ponernos 0-2. Y en la segunda parte ellos han estado mejor, la verdad. Se han puesto por delante, no hemos sido capaces de aguantar ese arreón suyo, en dos minutos nos meten dos goles y vamos por detrás en el marcador. Lo hicieron muy bien ellos”, valoró. “Creo que hay que darle valor a nuestra clasificación aquí, jugamos contra un gran equipo y creo que el resultado no refleja lo que pasó en el partido. De hecho, decidimos sacar al portero en un acto de valentía, de intentar ir a por el partido sin importarnos un gol en contra. Con lo cual, valorar todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y todavía nos queda mucho en nuestro campeonato nacional”, defendió el coruñés a su equipo después de la eliminación.