Previa | La amenaza de un gigante en el duelo del morbo

Los jugadores del Liceo celebran una victoria en la Copa del Rey David Valiente

Es como la tostada, que cae siempre del lado untado. En el hockey hay una ley no escrita por la que basta para que entre dos equipos haya movimiento de jugadores para que el destino los cruce una y otra vez. Después de que saltara la noticia bomba de que César Carballeira se iría al Porto la próxima temporada y que desde allí volvería al Liceo Eduard Lamas, que se cruzaran en cuartos de la Champions (Dr. Mario Meixa, 20.00 horas) era una posibilidad que se materializó en la última jornada de la fase de grupos cuando unos quedaron primeros y otros cuartos. El partido del morbo. Con un puesto en semifinales en juego.

Porto-Liceo

Al Liceo le toca dar el primero de los tres pasos hacia la séptima corona europea contra un gigante. En sentido figurado por las dimensiones del Porto, un club que tiene un equipo de fútbol detrás y que maneja un presupuesto que supera los dos millones de euros. Y en sentido literal, ya que una de las principales amenazas para su portería la protagoniza Carlo di Benedetto, delantero francés (de madre coruñesa y padre italiano), que inició su carrera fuera de su país en el Liceo, que roza los dos metros (sobre los patines seguramente los pase), lo que le hace muy difícil de defender, sobre todo porque se mueve como si midiera la mitad. Lleva 53 goles en las 26 jornadas de la competición doméstica y 13 en la fase de grupos europea. Mucho trabajo para los hombres grandes del equipo verdiblanco.

Los jugadores del Porto celebran un gol contra el Igualada en la fase de grupos world skate europe

Los dragoes tienen centímetros y también kilos con jugadores muy potentes como los bombarderos Gonçalo Alves y Helder Nunes y el coruñés Eduard Lamas. Y suman la elegancia de Ezequiel Mena, la velocidad de Pol Manrubia y la veteranía de Rafa Costa y Telmo Pinto. Y para poner la guinda a la plantilla, un seguro de vida bajo palos con Xavi Malián, otro que también tuvo una etapa gloriosa en A Coruña. Caminos cruzados. Obligación versus ilusión. Y solo un destino.

Antecedentes

A lo largo de la historia, el Liceo y el Porto se han enfrentado veinte veces, aunque ya hacía más de una década que no se cruzaban. La última vez fue precisamente en los cuartos de final de la temporada 2012-13. Los verdiblancos, que hicieron lo más difícil, que era ganar a domicilio (1-2), perdieron después en casa por 3-4 y la eliminatoria se decidió en los penaltis, donde se impusieron los portugueses con dos aciertos por ninguno de los coruñeses.

Con esta derrota, el Liceo se quedaba fuera de la Final a Cuatro y sin la posibilidad de defender el título por tercera vez seguida. Venía de ser campeón los dos años anteriores, en ambos encontrándose con el Porto en el camino. En las semifinales en la de 2011, con victoria en los penaltis después del 3-3 en el tiempo reglamentario, y en la fase de grupos en la de 2012, con dos derrotas (7-4 y 2-3) que no impidieron el pase a la Final a Ocho.

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Es curioso porque se da el caso que en los seis títulos europeos de los verdiblancos, el Porto estuvo por el medio. Es más, la primera vez que los coruñeses dominaron el Viejo Continente fue en la temporada 1986-87 y fue doblegando a los lusos en la final: 2-4 en la ida y 4-3 en la vuelta. Y al año siguiente, en el que revalidaron título, fue su cruce de cuartos, con una gran remontada ya que habían perdido por 4-0 en Oporto y ganaron por 7-2 en A Coruña.

En la 1990-91 el Porto fue la víctima en la final de la Supercopa de Europa, con triunfo tanto como local (6-4) como visitante (2-3) que le sirvió para conseguir el título y en la 1991-92 le eliminaron en las semifinales de la Copa de Europa con otro doblete (4-5 y 5-2) para pasar a una final en la que doblegaron al Seregno. Por último, en la 2002-03, que terminaría con Facundo Salinas levantando el título en el Palacio de los Deportes de Riazor, el Porto fue rival en la fase de grupos (derrote por 3-4 y victoria por 4-5).

Favoritismo

Las cosas han cambiado y ahora el Porto se presenta como uno de los favoritos. Pero el Liceo ya sabe lo que es esta misma temporada plantar cara a los grandes todopoderosos de Europa. Los partidos contra el Benfica y el Barça les muestran el camino a seguir. Solo cuatro equipos han sido capaces de robarle puntos a los de Lisboa: Sporting (dos veces), Porto y Oliveirense en el campeonato nacional y el Liceo en Europa (además de la victoria del Barcelos en la Taça).

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El Porto fue líder de su grupo europeo por delante del Barça y acabó segundo la fase regular de la liga con un buen balance de 20 victorias, tres empates y tres derrotas, aunque falló tanto en la Taça como en la Elite Cup y la Super Taça. El Liceo ya fue campeón de la Copa del Rey y en toda la temporada solo ha perdido cinco partidos: dos en la Liga (Igualada y Voltregà), dos en Europa (Barcelos y Benfica) y las semifinales de la Supercopa de España contra el Barça.

Los dos tienen argumentos de sobra y a pesar de su arsenal defensivo, se espera un partido con pocos goles con dos grandes porteros sobre la pista. Con ellos se abre la competición. A continuación (23.00 horas), el otro partido que enfrenta a los dos extremos de los grupos de la fase previa, el Benfica, que mandó en el del Liceo, y el Reus, cuarto en el otro. Para el jueves quedan el Barça-Sporting (20.00 horas) y el Barcelos-Trissino (23.00 horas), del que saldrá el rival del Liceo en semifinales del sábado (17.00 horas) si es que se clasifica. La final está fijada para el domingo a las 19.00 horas.