Toni Pérez: "Vamos a la Final a Ocho sin ningún tipo de miedo"

Toni Pérez señala en su tatuaje de las Champions ganadas el hueco para una nueva fecha Patricia G. Fraga

De todos los jugadores de los ocho equipos que saltarán a la pista del Pavilhão Dr. Mario Mexia de Coímbra, que desde hoy hasta el domingo elige al nuevo campeón de Europa, el liceísta Toni Pérez (Oviedo, 1990) es, junto a los azulgranas Pablo Álvarez y Xavi Barroso, el que más títulos ha ganado: cuatro. Uno en las filas verdiblancas, en 2012, el último éxito coruñés a nivel continental. Y tres con el Sporting. Es el rey de la Champions y un tatuaje en su brazo derecho lo atestigua para la posteridad. El delantero asturiano se lo señala. Ya tiene el hueco reservado para una nueva fecha.

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Después ver la Copa desde la grada, ¿hay más ganas de afrontar esta Final a Ocho?

Contento de que todo vaya bien, de que la lesión me permita poder ayudar al equipo desde dentro de la pista, que es lo que más quiero. Y contento de que llegue esta semana que para todos es especial.

En la Copa fue como un ayudante más de Juan Copa. ¿Le echará de menos el míster?

Alguna cosa ya me preguntó y seguramente me preguntará durante el viaje, porque al final son equipos que llevo jugando muchos años contra ellos y conozco bien las características de los jugadores. Pero en este campeonato ayudaré en todo lo que pueda, obviamente, pero le dejo a Juan todo el papel de los vídeos, no pienso cortar absolutamente nada.

Su trabajo, en la pista.

Espero que sí, que pueda ayudar al equipo lo máximo posible, sea con lo que sea: con goles, con trabajo o con sacrificio.

En 2012 nadie nos daba como favoritos y levantamos la sexta

¿Es el rey de la Champions?

Hay gente que también tiene muchas, pero sí que es cierto que ya son cuatro. Se dicen rápido, pero cuesta mucho ganarlas. También llevo unos cuantos años en esto. Muy contento de que sean cuatro, pero queriendo la quinta.

También es el único superviviente del último título europeo del Liceo, en 2012. ¿Cómo lo recuerda?

Pues siendo un enano. Me veo en la piel de Jaco, de Bruno.... Era mi primer año en el primer equipo. Y fue una Champions que nadie nos daba como favoritos. Me acuerdo que ya en los cuartos sufrimos contra un Candelaria que era muy guerrero. En las semifinales ganamos al Valdagno y en la final al Barça, que ahí sí que ya nadie nos daba por favoritos. Pero el equipo estaba muy bien y yo creo que hicimos un campeonato muy bueno y pudimos levantar la sexta, la última hasta ahora.

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¿A qué compañero de ese equipo reclutaría?

Menos a Mali... (se ríe). Estamos hablando de Jordi Bargallón, Josep Lamas, Eduard Lamas, Xavi Malian, Matías Pascual... Es que era un equipazo. Cualquiera nos ayudaría mucho, pero en este momento no los cambiaría por ninguno. Me quedo con los míos.

Nombra a dos (Malián y Edu Lamas) que hoy los tendrá como rivales.

Cosas del destino. Son dos buenos amigos que coincidimos muchos años juntos. Y será otro partido más en contra. Estuvimos en el Cerceda y el Liceo juntos pero desde que nos fuimos de aquí siempre fuimos rivales y nos hemos encontrado bastante y en un partidos de mucha tensión.

"Acabamos de ganar un título y ya estamos pensando en el siguiente"

Como especialista en torneos cortos, ¿qué es lo más importante?

El primer partido y ganar al Porto. Entrar bien y estar muy confiados. Sobre todo tener claro que podemos hacerlo. Hay muchos equipos que ya van como perdedores y entran al campo de una manera diferente. A nosotros, como lo llevamos haciendo todo el año, nos da igual el rival que tengamos delante. Salimos con muchísimas ganas, con muchísima ambición y con una ilusión tremenda, que ahí seguro que no nos va a ganar nadie.

¿Jugar el primer partido aumenta los nervios?

Mejor el primero que andar esperando todo el fin de semana para jugar y ver partidos pasar. En la Copa pasó así, que fuimos los últimos. Para mí es importante empezar cuanto antes, meternos en el papel, intentar sorprender y pasar a las semifinales.

Con este nuevo formato, si ganan no vuelven a jugar hasta el sábado.

Casi daba tiempo de volver a Coruña y volver a bajar. Seguramente los portugueses lo harán. Así da tiempo a descansar y estar mucho más frescos para las semifinales. Ojalá volvamos el domingo por la noche con la copa.

Porto-Liceo

¿Le pasan la bola del favorito al Porto?

Todo el mundo sabe el equipo, los jugadores y el presupuesto que tiene el Porto. Nosotros estamos por méritos propios en esta Final a Ocho. Hicimos muy buenos resultados contra equipos muy poderosos. Y vamos sin ningún tipo de miedo, obviamente sin presión porque el papel de favorito sí que se lo podemos dar a ellos, pero con la máxima ilusión y ambición de querer pasar a semifinales.

¿Benfica, Porto, Barça y Sporting tienen la presión de la responsabilidad?

Esos equipos están hechos para ganar Champions. Los presupuestos que manejan triplican los nuestros. Yo ya sé cómo se vive desde el otro lado. Ellos están para ganar. Y nosotros una vez estemos allí vamos a pelear a muerte y vamos a ir a tope.

¿Cuando decidió volver al Liceo ya era con la idea de la reconquista europea?

Era un objetivo ,sobre todo meternos en la Final a Ocho. El año pasado estuvieron a punto en los penaltis contra el Barcelos y llevaban unos años que casi, casi. Desde que me había ido no habíamos conseguido ese pase. Era un objetivo importante y lo conseguimos con creces con una fase de grupos fue muy buena. No hay que olvidarse que perdimos dos partidos de diez. Nuestra temporada es para enmarcar. Está siendo perfecta, pero queremos más. Acabamos de ganar un título pero ya estamos pensando en el siguiente.

El Benfica solo cedió un empate en toda la fase de grupos y fue en A Coruña. ¿Eso es un refuerzo y un aviso?

Está el partido del Benfica; el del Sporting que ganábamos 2-0 a falta de 5 minutos; el del Benfica allí que nos gana en una jugada de cinco para cuatro que quitamos al portero; el del Sporting allí que ganábamos también de dos... Son resultados que se nos escaparon por poquito pero creo que es un aviso de que el equipo puede hacer cosas bonitas.

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¿Les queda la espina de que con un punto más tendrían un cruce un poco más sencillo?

En una Final a Ocho cualquiera puede ganar a cualquiera. Y son partidos a vida o muerte. Da igual el rival.

¿Tener la Copa ya en el bolsillo es una liberación?

La Copa ayuda porque las sensaciones son muy buenas y el equipo está muy bien, pero la Champions es totalmente diferente: los árbitros, el ambiente, jugar en Portugal... Pero vamos tranquilos y confiados. Al final es como todo, una vez te metes ahí dentro lo que quieres es ganar el partido.

¿Qué consejos les está dando a esos jóvenes que le recuerdan a usted en la de 2012?

Que lo disfruten. Es un momento único. Desde pequeño siempre sueñas el poder estar en esa pista con todos los ojos mirando tu partido. Al principio será todo un poco dónde estoy, qué está pasando aquí, pero como es el primer partido tampoco da tiempo a mucho, es llegar y vamos a ello.