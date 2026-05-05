El Liceo se mete en la boca del lobo

Piña de los jugadores del Liceo antes de un partido Dani Patiño

Los ocho mejores equipos de Europa se citan desde el miércoles hasta el domingo en Coímbra para encumbrar al nuevo campeón. Entre ellos, un Liceo que no estaba en la fase final de la competición continental desde que en 2012 levantó su último título. Los verdiblancos se meten en la boca del lobo, en un territorio dominado por los equipos portugueses, que vuelven a ser mayoría (cuatro por tres españoles y uno italiano) y que suman cinco Champions en las últimas seis ediciones. En esta, si hay que señalar un favorito, este sería el Benfica seguido muy de cerca del Porto, precisamente el rival de los coruñeses en los cuartos de final (miércoles, 20.00 horas). Aunque en competiciones de este estilo nunca se suelen cumplir las predicciones. El Barcelos defiende la corona. El Sporting la quiere recuperar. Y el Barça busca triunfar en un torneo que se le resiste desde 2018, la última vez que se impuso un representante español. No falta nadie. Una fiesta para los ojos de los aficionados.

Porto-Liceo

El Benfica y el Porto fueron los líderes de cada uno de los dos grupos de los que estaba compuesta la primera fase. Los primeros, sin perder ni un partido. Es más, solo cedieron un empate en las diez jornadas y fue en el Palacio de los Deportes de Riazor, de donde salieron vivos de milagro. También llevan una competición doméstica inmaculada. Terminaron la liga regular en primera posición con 22 victorias en 26 partidos, cuatro empates y ninguna derrota. Y además cuenta con el refuerzo de invierno de Pau Bargalló, que empezó el curso recuperándose de una operación de rodilla y ya ha cogido el ritmo completando la que es la mejor plantilla del mundo. El año pasado también eran favoritos, pero quedaron apeados en semifinales por su máximo rival, el Porto. Su última conquista continental es de 2016. Se medirá al Reus en cuartos (miércoles, 23.00 horas).

Benfica-Reus

Los dragoes son el otro trasatlántico y una dura prueba para el Liceo. Fueron campeones de su grupo por delante del Barça, aunque sin la contundencia de los de Lisboa. Su plantilla, con muchas caras conocidas para la afición coruñesa, tampoco se queda atrás. Cuesta destacar solo a uno, desde la portería con Xavi Malián a la potencia de Helder Nunes y Gonçalo Alves y el olfato goleador de Carlo di Benedetto, pichichi de la liga portuguesa y de la primera fase de la Champions. La temporada pasada se quedaron a las puertas del título, perdiendo la final contra el Barcelos, que había sido el verdugo del Liceo en cuartos, en la tanda de penaltis.

El vigente campeón Barcelos estuvo contra las cuerdas en la fase de grupos, a punto de quedarse fuera de la Final a Ocho, y al final se clasificó como segundo. Sufrió importantes bajas después de levantar el título el año anterior. Como le pasa al Liceo, los grandes dinamitaron la plantilla y se repartieron los pedazos. Su pareja más letal, la formada por Luis Querido y Miguel Rocha, tampoco está al nivel del curso pasado. Pero van de menos a más y con un aliciente claro. Empieza la defensa del trono continental contra el Trissino italiano (jueves, 23.00 horas). De este cruce saldrá el rival del Liceo si pasa a semifinales.

Barcelos-Trissino

El cuarto equipo portugués es el Sporting. Llega después de conquistar la Taça de Portugal demostrando que es un equipo que se sabe manejar a la perfección en las competiciones cortas. Es más, fue campeón de Europa en 2019, en 2021 y en 2024. Tres títulos en las últimas seis ediciones. Claman revancha después de no clasificarse para la edición de 2025. En sus filas está uno de los jugadores más en forma del momento, el argentino Danilo Rampulla.

Saltarán chispas en su duelo de cuartos de final contra el Barça (jueves, 20.00 horas). Los azulgrana se repusieron de la decepción del año pasado, cuando quedaron apeados de los cuartos de final, con una sólida primera fase en la que fueron segundos. Eliminados en las semifinales de la Copa del Rey, la Champions es una de sus dos oportunidades para salvar la temporada. El curso anterior maquillaron un mal año con la Liga. Este aún pueden hacerlo, pero será sin ventaja de pista si llegan a la final porque acabaron segundos.

Barça-Sporting

El Reus es el tercer equipo de la OK Liga. Llega tapado después de una parte final de la competición doméstica más que discreta y de caer en los cuartos de la Copa del Rey en la que defendían título. Su rival, el Benfica, tampoco ayuda al optimismo. Pero si Cándid Ballart y Martí Casas recuperan el nivel del año pasado, serán impredecibles.

Por último, el Trissino, representante no solo de Italia, sino de su estilo de juego. 200 tantos ha marcado en el campeonato doméstico. La cifra habla por sí sola de su capacidad ofensiva liderada por Giulio Cocco y Jordi Méndez. Ganó la Champions de 2022, la edición del boicot de los grandes de Europa que jugaron en A Coruña la Golden Cup. El partido de cuartos contra el Barcelos apunta a ser un festival de ataque, una oda al gol.