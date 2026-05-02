El camino del Liceo al título de la OK Liga arranca en el Palacio el 16 de mayo contra el Lleida

Dava Torres defendido por Caco Ceschin en el Liceo-Alcoi disputado en el Palacio Dani Patiño

El Liceo ya conoce cuál será su camino hacia el título de la OK Liga. Lo empezará contra el Lleida en los cuartos de final que abrirá el próximo sábado 16 de mayo en el Palacio de los Deportes de Riazor. El resto de emparejamientos son Barça (segundo) contra Noia (séptimo); Igualada (tercero) frente a Voltregà (sexto) y Calafell (cuarto) ante Reus (quinto), curiosamente los mismos que los cuartos de la Copa del Rey. Solo cambia el rival de los verdiblancos, que en vez del Alcoi repite con el conjunto ilerdense, al que ya se enfrentó en los cuartos de la temporada pasada.

Liceo-Alcoi | Objetivo cumplido: un punto (4-4) y campeón regular Más información

Con la ventaja de pista en las tres eliminatorias que llevan hasta el título, después de jugar en casa disputará el segundo duelo de cuartos en Lleida (sábado 23 de mayo). Si es necesario un tercer partido (como el año pasado) está fijado para el martes 26. Y el viernes de esa misma semana empiezan las semifinales que de clasificarse le medirían al ganador del Calafell-Reus.

El Liceo busca un compañero de nombre para la próxima temporada Más información

Según las bases de competición, las semifinales, que ya son al mejor de cinco partidos, serían el viernes 29 y el domingo 31 de mayo en el Palacio de los Deportes de Riazor y después la serie se trasladaría a la pista del rival el viernes 5 de junio y si fuera necesario, el domingo 7. El quinto volvería a A Coruña el martes 9.

La final empezará el viernes 12 de junio. Si pasa el Liceo, el Palacio acogerá ese primer partido y el segundo el domingo 14. Se repite el esquema a la semana siguiente con el tercero el viernes 19 y el cuarto, en caso de que se prolongase, el domingo 21. El quinto quedaría para el martes 23. La previa de San Juan.