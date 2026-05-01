Previa | Solo un punto más

Blai Roca y César Carballeira defienden la portería del Liceo en el partido contra el Alcoi de los cuartos de final de la Copa del Rey David Valiente / RFEP

Quién le iba a decir al Liceo cuando abrió la temporada con un desangelado empate a tres goles en casa con el recién ascendido SHUM Maçanet que 25 partidos después volvería al Palacio de los Deportes de Riazor en la última jornada con la posibilidad de acabar en primera posición la fase regular. Como si fuese una forma de cerrar el círculo, o una demostración de cómo puede cambiar la perspectiva del principio y el final, incluso le vale con otro empate, en esta ocasión con el Alcoi como rival (19.15 horas).

Siete meses han dado para mucho. Para que el conjunto verdiblanco diera la campanada en el Palau pero que volviera a dejarse puntos en Sant Just y tocara fondo en Igualada. Para que iniciara una racha de victorias que duró toda una vuelta, hasta que se encontró de nuevo con los arlequinados. Para que hubiese un triple empate en la cabeza de la Liga. Para que cogiese el liderato en la jornada 16 y ya no lo soltase más. Para que que incluso alejase al Barça a nueve puntos y llegase con los deberes hechos al exigente mes de marzo, en el que pudo permitirse algunos tropiezos en forma de empates para llegar al final con dos puntos de ventaja sobre el Barça y tres con el Igualada. Y sobre todo, para que levantara el título de la Copa del Rey.

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Y aún le queda por delante otros dos frentes abiertos, la Final o Ocho de la Champions, que afrontará la semana que viene empezando con el duelo en cuartos contra el Porto (miércoles, 20.00 horas), y el playoff doméstico. Y para este es esencial la posición final que ocupe en la clasificación. Porque ser primero tiene un premio extra, que es la ventaja de pista en todas las eliminatorias, la de cuartos de final al mejor de tres partidos (uno en casa, otro fuera y el último de nuevo como local) y las semifinales y la final, a cinco (dos, dos y uno). Los ocho contendientes ya se conocen y solo falta el orden.

Porque en este caso, el orden de los factores sí altera el producto final. Si el Liceo es primero, se medirá con el octavo, que será el Lleida (33 puntos). Y si es segundo, al Noia, séptimo con 38. Son las dos únicas posiciones que no van a variar pase lo que pasa esta tarde en la jornada unificada a las 19.15 horas. El Voltregà, sexto con 42 y el Reus, quinto con 43, pugnan por la cuarta posición (factor pista en la primera eliminatoria) en la que está el Calafell con 45. Todos a un abismo del trío que se jugará la primera plaza con el Igualada (56), el Barça (57) y el Liceo (59). De los tres, el que tiene sobre el papel el partido más complicado es el Igualada, porque recibe al Voltregà, mientras que el Barça hace lo propio con el Rivas, que tiene que defender del SHUM Maçanet la décima plaza que le daría opción de luchar por entrar en Europa la próxima temporada.

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Noveno es el Alcoi, que ya no se juega nada. Por detrás, nadie le puede desbancar y tiene asegurado jugar el playoff por la novena y la décima posición, que otorga la última plaza europea en juego al ganador. Por delante, no puede pillar el Lleida, porque tiene el golaveraje particular perdido, de ahí que ya no tenga opciones de entrar en el playoff como sí lo hizo en la Copa del Rey, donde precisamente cruzó su camino con el del Liceo en los cuartos de final. Es uno de los dos precedentes de este curso en los que figuran dos victorias coruñeses, ninguna de ellas fácil.

En el final de la primera vuelta, en territorio valenciano, los verdes ganaron por 3-5 pero el Alcoi siempre estuvo a tiro de un gol e incluso por delante, ya que habían tenido que remontar el 1-0 inicial de Gonzalo Pérez, el hombre que siempre lleva más peligro (es el pichichi de la plantilla al hacer diana en 16 ocasiones) y que vivirá un nuevo duelo con su hermano Toni, que también marcó, aunque el gran protagonista fue César Carballeira con tres goles. No hubo mini derbi asturiano en la Copa del Rey, porque Toni estaba en la grada lesionado, en un partido complicado (ser el primero de la competición pero el último de los cuartos y el horario nocturno no ayudaron) en el que pese a los goles de Dava Torres en el primer tiempo y de Bruno Saavedra en el segundo terminaron defendiendo un cinco para cuatro cuando los alicantinos aprovecharon la directa por la décima falta liceísta.

Vuelve Bruno Saavedra

El santiagués será la principal novedad para el partido después de tener que quedarse fuera de la convocatoria contra el Lleida por sanción al cumplir el ciclo de tarjetas azules. Todos disponibles para Juan Copa. Todos preparados para seguir marcando hitos. El Liceo no acaba primero de la liga regular desde 2013. En aquella ocasión le sirvió para ser campeón en un agónico partido en Lleida cuando el Barça también venía por detrás echando el aliento en la nuca. En esta tocará seguir luchando en un playoff que volverá a ser apasionante. Pero con dos armas extra. El respaldo anímico de una temporada que ya quedará para la historia. Y un Palacio de los Deportes de Riazor que responde más que nunca para las grandes citas.

El Liceo tiene mucho en juego, pero el día y la hora no ayudarán a la afluencia de público en el Palacio de los Deportes de Riazor. La Federación Española de Patinaje fijó las dos últimas jornadas ligueras en horario unificado y eligió este viernes, ya que es festivo y día no laborable, a las 19.15 horas para disputar la última. La casualidad es que el Dépor juega al lado, en el estadio Abanca Riazor, prácticamente a la misma hora, ya que recibe al Leganés 45 minutos antes, a las 18.30. Entre el partido y que se tratará del Día de Peñas, con actos en los prolegómenos, se aconseja a los aficionados liceístas acudir con tiempo a la cita en el Palacio. También el conjunto verdiblanco anunció que espera durante el playoff poder utilizar la explanada del pabellón para realizar diferentes actividades y hacer de los partidos una fiesta.