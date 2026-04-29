El Liceo busca un compañero de nombre

Nuno Paiva y Dava Torres celebran uno de los goles del Liceo al Caldes CARLOTA BLANCO

El Hockey Club Liceo reunió ayer a sus patrocinadores como agradecimiento por el apoyo prestado a lo largo de la temporada y lanzó el desafío del naming right para la próxima temporada con el objetivo de volver a vincular su nombre con un patrocinio empresarial, como ha sido en 44 temporadas de las 54 de su historia con marcas como Schweppes, Banco Simeón, Camisas Texman, Caixa Galicia, Airtel y Vodafone, Coinasa y Deportivo.

El Club Cámara Noroeste fue ayer por la tarde el escenario de este acto con el que el club no solo quiso mostrar su agradecimiento a los patrocinadores que le han respaldado durante la presente temporada, en la que ya ganó la Copa del Rey, sino que también sirvió para reforzar la relación entre todas las partes implicadas en el proyecto de cara a un futuro en el que se sigue trabajando para su crecimiento deportivo, social y estructural.

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La cita contó con la presencia de los principales patrocinadores, así como de jugadores, miembros de la directiva y el staff técnico, además del actor y cómico Xosé Antonio Touriñán, seguidor del Liceo y que se encargó de dar la bienvenida, en un ambiente marcado por el reconocimiento al apoyo recibido y la ambición compartida de seguir dando pasos hacia adelante.

Durante el encuentro, el club reafirmó su compromiso con sus colaboradores y lanzó un nuevo reto estratégico de cara a la próxima campaña: la búsqueda de un patrocinador principal que dé nombre al equipo a través del naming right, uno de los activos más relevantes para garantizar la competitividad al máximo nivel, tanto en el ámbito nacional como europeo.

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A lo largo de sus 54 años de historia, el Hockey Club Liceo ha estado vinculado al patrocinio empresarial durante 44 temporadas, consolidando un modelo de colaboración clave en sus logros. En la actualidad, 11 de los 14 equipos que conforman la competición cuentan con una empresa asociada a su denominación, lo que evidencia la importancia de este respaldo para sostener proyectos deportivos de alto rendimiento (Noia Freixenet, Igualada Rigat, Adiss Rivas, Calafell La Menorquina, SHUM Frit Ravich, Voltregà Movento Stern, Recam Làser Caldes, Innoaesthetics Sant Just, Reus Deportiu Brasilia, Aitex Alcoi y Pons Lleida).

En el plano deportivo, el Liceo continúa demostrando su competitividad con el reciente título de la Copa del Rey. El equipo afronta ahora un tramo decisivo de la temporada, con la disputa de la Final a Ocho de la Champions League en Coímbra y el playoff por el título de la OK Liga en el próximo mes y medio.