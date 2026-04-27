Otra cita del Liceo con la historia

Dava Torres celebra el gol anotado contra el Barcelos en el partido de Champions Quintana

El Liceo arranca una semana crucial. De aquí a final de temporada, todas lo serán con la resolución de la Champions y la OK Liga. Pero en esta tiene en su mano la posibilidad de acabar primero la fase regular de la competición doméstica. Los goles finales de Dava Torres y César Carballeira en Lleida ponen a los verdiblancos a las puertas de lo que no es un título, pero sí un importante premio: la ventaja de cancha en todas las eliminatorias del playoff que decide al campeón. Sobre todo teniendo en cuenta que no han perdido en todo el curso en el Palacio de los Deportes de Riazor ni en la OK Liga ni en Europa. También será su feudo, donde reciben el viernes al Alcoi (19.15 horas), el que dicte sentencia en una última jornada en la que hasta tres equipos llegan con posibilidades matemáticas de acabar en la primera plaza. La ventaja liceísta es de dos puntos con el Barça y de tres con el Igualada, así que las estadísticas le sonríen como también la historia. Solo perdió una eliminatoria con ventaja de campo. Y solo llegó al playoff dos veces como primero y las dos cantó el alirón.

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Lo que pone todas las apuestas del lado del Liceo es el hecho de que es el único que depende de sí mismo y que todo lo que sea puntuar le beneficia. Si gana al Alcoi, será primero. Si empata con el Alcoi, será primero. Si pierde, tendrá que esperar un empate o una derrota de sus dos rivales (es jornada unificada, así que todos juegan a la misma hora), aunque es poco factible contar con un posible pinchazo del Barça, que recibe en el Palau a un Rivas que ya no tiene opciones de clasificarse para el playoff por el título, pero sí que tiene que defender la décima plaza que le da la posibilidad de luchar por estar en Europa la próxima temporada. El Igualada es el que tiene el partido más complicado porque se mide en casa al Voltregà, sexto y que podría aprovecharse de una carambola e incluso acabar cuarto ya que está a tres puntos del Calafell y a dos del Reus, quinto.

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Pase lo que pase, el Liceo estará en el que será el decimonoveno playoff de su historia. Tres de las ocho Ligas ganadas por los verdes fueron con este sistema de competición, la última en 2022, cuando se reinstauró. De las 18 anteriores veces que jugó el playoff, el equipo coruñés solo llegó dos como el mejor de la fase regular. Y en ambas se proclamó después campeón (1989-90 y 1990-91). Es cierto que el formato era diferente porque había una primera fase con dos grupos que jugaban una liguilla tras la que los primeros clasificados de cada uno pasaban a una segunda fase, con otra liguilla que decidía qué cuatro equipos disputaban el playoff. En la 1989-90 el Liceo fue primero de ambas fases y en la lucha por el título se deshizo del Noia en dos partidos y del Igualada en tres. Al año siguiente (1990-91) repitió posición en las dos y también fue campeón por la vía rápida con el Reus y el Igualada como víctimas.

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La tercera vez que triunfó en un playoff fue en 2022, pero ese curso no terminó en primera posición la fase regular, sino en la segunda. Los verdiblancos ganaron en cuartos al Alcoi y sufrieron en unas semifinales contra el Noia que se fueron hasta el quinto partido. El Reus, en la otra eliminatoria, dio la gran sorpresa al eliminar, también en el quinto partido, al Barça, que era el gran favorito y el que había sido el mejor de la fase regular. En la final, los coruñeses, que heredaron el factor cancha de los azulgrana, ganaron los dos primeros duelos en casa y sentenciaron a la primera en la cancha del rival para levantar la octava Liga. Y como último dato: el Liceo solo perdió una eliminatoria (una primera ronda extrañísima contra el Lloret (200-03) en la que ningún equipo ganó sus partidos como local) cuando tuvo el factor cancha a favor.

Plan semanal

Se acerca el tramo final de la temporada en la que es tan importante la planificación de los esfuerzos como de los descansos porque los jugadores llevan desde agosto con un ritmo brutal, escalaron un Tourmalet en marzo y ahora tienen que volver a coger fuerzas para subir otra montaña cargada de puertos fuera de categoría.

Los verdiblancos arrancan hoy la semana con descanso y tendrán tres sesiones (martes, miércoles y jueves) con gimnasio, pista e incluso vídeo. El viernes será el partido contra el Alcoi y el fin de semana Juan Copa vuelve a dar descanso a los suyos para afrontar la preparación, ya para la próxima semana, de la Final a Ocho de la Champions que le enfrenta en Coímbra, sede de la competición al Porto en los cuartos de final. Es ya el miércoles, por lo que tendrá que ser corta e intensa. Como en la Copa del Rey que tan bien le fue.