Previa | Pesca del Liceo en el río revuelto del Lleida

Dava Torres avanza con la bola, con Martí Gabarró en el suelo, en el partido en el Palacio de los Deportes de Riazor entre el Liceo y el Lleida Quintana

Penúltima jornada de la fase regular de la OK Liga con horario unificado para los siete partidos aunque está prácticamente todo decidido con siete equipos ya clasificados para el playoff (solo falta por establecer el orden) y tres descendidos (Sant Just, Cerdanyola y Caldes). También falta por dilucidar la cabeza de la tabla, en la que sigue habiendo tres contendientes al primer puesto. Y al Liceo le toca defender el liderato del acoso del Barça y del Igualada, a dos y tres puntos respectivamente, en la pista del Lleida (Onze de Setembre, 19.15 horas), que a su vez también tiene que certificar la octava posición, a la que también opta el Rivas, que le daría un puesto en la lucha por el título.

Coincide que si ambos acaban así, se volverán a ver las caras en los cuartos de final del playoff. Y que se dan cita los dos últimos campeones de la temporada. Por un lado, el de la Copa del Rey. Por otro, el de la WSE Cup. Doble pasillo en aguas revueltas, porque el rival de los verdiblancos ha pasado una semana convulsa en la que, de ganar la segunda competición continental pasó a perder a su entrenador, Edu Amat, que al enterarse de que prescindían de él para la próxima temporada decidió abandonar de forma inmediata el banquillo y ya no se sentará frente al conjunto coruñés. Lo hará el que hasta ahora era su segundo, David Carrasco.

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No son unos días fáciles en Lleida cuando todo tenía que ser felicidad por la reconquista del título continental. Y si ya eran pocas las turbulencias el Calafell agitó un poco más la tempestad con un comunicado en el que además de impugnar el resultado de la final de la WSE Cup por la alineación del argentino Nico Ojeda, que contaba con cinco tarjetas azules en la competición, lo que acarrearía sanción, aseguró que defenderá sus intereses en la integridad de la competición con todas las acciones que sean necesarias. El delantero sanjuanino, pichichi de la OK Liga con 24 goles, jugará por cierto en el Barcelona la próxima temporada.

El Liceo intentará aprovecharse de ese momento raro porque su objetivo es terminar la fase regular en la primera posición, lo que da ventaja de cancha en todas las eliminatorias del playoff, los cuartos de final al mejor de tres partidos y las semifinales y la final, al de cinco. Quedan dos jornadas y matemáticamente le bastaría con sumar cuatro puntos entre el partido de esta tarde en Lleida y el del próximo viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor contra un Alcoi que ya está descartado de la lucha por el playoff. Los verdiblancos cuentan con 56 puntos por los 54 del Barça, que visita al ya descendido Cerdanyola, y los 53 del Igualada, que juega ante un Rivas que agota sus últimas opciones de llegar al playoff.

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Si los tres hacen su trabajo, todo quedaría pendiente para la última jornada en la que al Liceo le favorece el caso del empate a puntos contra el Barça, porque tiene el golaveraje a favor con victorias tanto en el partido de la primera vuelta en el Palau (3-5) como en el de la segunda en A Coruña (1-0). Contra el Igualada, en cabio, no le llegaría porque a domicilio perdió por 4-0 mientras que como local el resultado fue de empate a cuatro goles entre ambos. En la última jornada los tres aspirantes juegan como locales. El Liceo frente al Alcoi, el Barça ante el Rivas y el Igualada, contra el Voltregà.

Una baja

Juan Copa no podrá contar para el encuentro en Lleida con Bruno Saavedra, que cumple sanción por el primer ciclo de tarjetas azules. Tampoco se podrá sentar en el banquillo Antón Boedo (ni contra el Alcoi), sancionado con dos partidos por protestas en el duelo frente al Caldes. Pero el entrenador coruñés tendrá la convocatoria completa, incluidos Nuno Paiva y Tombita, que vuelve a la que el año pasado fue su casa; y Toni Pérez, que regresó a las pistas tras su lesión ya la semana pasada en Oliveira de Azemeis.

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En el equipo contrario los verdiblancos se reencontrarán con Fabrizio Ciocale, que hizo el camino a la inversa dejando el Liceo por el Lleida el pasado verano. Y también cuentan los ilerdenses con un coruñés, Chino Miguélez, con pasado en Compañía. Hay mucha calidad en la plantilla llistada. No solo Nico Ojeda, reclutado por el Barça. En sus filas también juega uno de los grandes malabaristas del hockey sobre patines como es Darío Giménez. Además cuentan con jóvenes talentos como Sebas Moncusí, autor de los dos goles que le dieron el título de la WSE Cup frente al Lleida, o Jordi Badía, un jugador físicamente portentoso. Además de dos porteros, Bosch y Sánchez, en un buen estado de forma. Después de una primera vuelta irregular, que les dejó fuera de la Copa del Rey, suman 33 puntos y solo necesitan uno más para asegurar el playoff frente a un Rivas con 27.