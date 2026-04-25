El Liceo remonta un 4-1 para llegar líder a la última jornada

Nuno Paiva abraza a Dava Torres para celebrar un gol del Liceo Carlota Blanco

El Liceo necesitó el boca a boca. Estuvo casi ahogado, con un 4-1 en contra en Lleida que le haría ceder el liderato de la OK Liga a falta de una jornada. Una azul a los locales le dio el aire que necesitaba y con tres goles, uno de directa y dos en superioridad, volvió a la vida (4-4). Y aunque en la segunda parte se volvió a complicar la misión con el 5-4, los capitanes Dava Torres y César Carballeira se echaron el equipo a la espalda y marcaron sendos tantos en los minutos finales para refrendar un triunfo por 5-6 que le permite llegar a la jornada final con los dos puntos de ventaja sobre el Barça y los tres con el Igualada. El viernes a las 19.15 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor recibe al Alcoi para sellar la primera posición de la fase regular que le da ventaja de campo en todas las eliminatorias del playoff. Y le vale incluso con un empate.

Por una vez el Liceo llegaba al partido más fresco que su rival. Después de la locura del mes de marzo, abril es como un baño y masaje para los verdiblancos. Se notó en su frescura en el inicio del partido, a toda velocidad, que siguió el Lleida, todavía con la euforia de la conquista solo seis días antes y en el mismo escenario de la WSE Cup, segunda competición continental. Los dos equipos golpearon, comprobando el estado de reflejos de los porteros. La ronda de cambios también empezó pronto. Juan Copa quería que cada uno que saliera a la pista diera el cien por cien en los minutos, más o menos, que estuviese sobre ella, intentando llevar al Lleida al límite, a un punto de no retorno en el que por desfondamiento tuviera que tirar la toalla.

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Pero al Lleida no parecía afectarle la resaca. Y no solo mantenía el ritmo sino que aceleraba y se ponía por delante. Fue Fabrizio Ciocale el encargado de abrir el marcador. El argentino se fue por el centro, amagó el disparo en primera instancia y lo hizo a la segunda por toda la escuadra de Blai Roca. Imparable. Y la ley del ex. El de Buenos Aires, de hecho, no lo celebró. Máximo respeto. Y medio devolvió el favor cuando, en un disparo lejano de Nil Cervera, aparentemente sin peligro, entre el portero Javier Sánchez y Ciocale no acertaron a despejar la bola, que se había quedado muerta tras impactar contra el meta.

El empate ponía al Liceo en disposición de defender un liderato que se puso cuesta arriba con dos minutos de total descontrol por parte liceísta. La velocidad de Martí Gabarró castigó a la defensa de los de Juan Copa, que sufrieron para parar sus incursiones. Tanto que volvió a poner por delante a los locales y por más que el técnico coruñés pidió tiempo muerto para reorganizar esquema e ideas, continuó con el puñal haciendo sangre y marcó el tercero. Solo diecinueve segundos después, Nico Ojeda completó la faena con el cuarto.

Remontada en dos minutos

Copa se veía obligado a volver a parar lo que estaba pasando en la pista. El Liceo tenía por delante una auténtica odisea. Aunque de nuevo contó con la ayuda del rival. Si Gabarró le quitó, Gabarró le dio cuando recibió una tarjeta azul que además, otorgó una directa a Arnau Xaus. El tres liceísta, uno de los mejores jugadores del equipo en Lleida, continuó con su espectacular racha y no falló a bola parada para iniciar la remontada. Y aún quedaban dos minutos en superioridad que los verdiblancos exprimieron al máximo. Movieron la bola rápido y encontraron dos disparos, uno de Nuno Paiva (que tampoco celebró su gol ante su ex) y otro de Dava Torres, que devolvieron la igualdad al marcador.

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El 4-4 al descanso abría un escenario diferente para el segundo tiempo. El Liceo había estado contra las cuerdas y ahora tenía una nueva oportunidad. Para empezar, tenía que ajustar la defensa. Encajar otros cuatro goles convertiría la misión imposible. Lo hizo bien en ese sentido, pero se fue cargando de faltas y llegó demasiado pronto a las nueve, quedándose al límite de una década que los árbitros pitaron cuando quedaban 14 minutos. Si Xaus es el especialista del Liceo, el Lleida tenía a dos con un 50% de efectividad. El técnico David Carrasco, que se estrenaba en el banquillo, eligió a Gabarró, que estaba en estado de gracia. Y no se equivocó porque el 27 materializó la directa y otra vez que le tocaba a los coruñeses remar a la contra.

Desde Cerdanyola y desde Rivas las noticias que llegaban eran que tanto el Barça como el Igualada dominaban los marcadores (el segundo resultado clasificaba al Lleida al playoff). El Liceo necesitaba al menos un gol para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para acabar primero la fase regular. Subió una marcha. En peor plaza le había tocado torear en la primera parte. Las ocasiones para el empate se sucedían. Torres se quedaba incluso de palomero en el área. Tuvo dos en el segundo palo. La tercera fue un desvío de un chut de Cervera que sirvió para despistar en el último momento a Sánchez y empatar. Pero no se conformó. Y ya casi a punto de entrar en el último minuto, César Carballeira pilló una bola suelta en el área y la mandó a la escuadra. Lo celebró como en las grandes citas. Rodillas al suelo y estirándose el escudo de la camiseta. Porque es un gol que puede valer mucho más que tres puntos.