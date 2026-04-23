Tombita: "Yo lo que quiero es jugar, tener minutos, y lamentablemente en el Liceo no ha podido ser"

Fran Torres, Tombita, en el Palacio de los Deportes de Riazor Germán Barreiros

Es jueves y el Liceo tiene que cambiar de rutinas. Los preparativos en el Palacio de los Deportes de Riazor para la Kárate One Series A les obliga a adelantar el entrenamiento, el último antes de viajar el viernes a Lleida para afrontar el sábado la penúltima jornada de la fase regular de la OK Liga con el objetivo de defender el liderato. Al final del mismo, los jugadores verdiblancos practican penaltis y directas, incluido Fran Torres (Mendoza, 2004), conocido por todos como Tombita. Después de un inicio de temporada complicado por una lesión, el argentino ha recuperado el pulso al equipo y a la competición en los últimos meses, en los que también le ha tocado ir asimilando una nueva salida (ya estuvo cedido la temporada pasada en el Lleida) de la que es su casa desde que tiene 15 años.

¿Qué tal está?

Bien, bien. Después de un buen entrenamiento para el sábado, que tenemos un partido muy importante.

Y en un sitio especial.

Sí, un sitio donde el año pasado fue muy bueno, tanto deportivo como con el grupo, porque fuera de la pista me llevé ante todo amigos. Muy contento de volver y de jugar ese partido.

Decía Fabri Ciocale esta semana que en la cancha no hay amigos ni hermanos.

Yo lo dije también el año pasado cuando vine a jugar contra el Liceo y lo digo ahora cuando voy a jugar contra el Lleida. Al final dentro de la pista es un contrario y cada uno quiere ganar. Eso está claro. Pero lo que pasa en la pista queda ahí y después fuera ya nos damos la mano y tomamos algo. Eso ya es otra cosa. Dentro de la pista cada uno defiende su escudo, su equipo y quiere sumar porque en nuestro caso quedan dos partidos de Liga y son muy importantes para seguir el ritmo que tenemos y para quedar primeros de Liga.

El Lleida acaba de ganar la WSE Cup. ¿Le van a hacer el pasillo?

Lo estuvimos hablando y hay que hacerles el pasillo, pero ellos también nos lo harán a nosotros, va a ser algo así mutuo. El fin de semana estuve en Lleida viendo la competición y la verdad es que se lo merecieron y estoy muy contento por ellos.

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¿Hay un poco de envidia porque el año pasado no pudieran conseguirlo ni en la Copa del Rey, que llegaron a la final, ni en la WSE Cup, que quedaron eliminados en semifinales?

Envidia no, es más, fui a verlos porque quería que ganasen ellos sí o sí y me alegré mucho de que lo consiguieran porque lo venían luchando y trabajando y tengo mis amigos ahí. El año pasado perdimos la final de la Copa y estuvimos ahí en Europa, fue un año bueno pero no se pudieron dar los títulos, pero me alegro mucho de que este año sí. Yo este año gané la Copa del Rey con el Liceo y más que contento. Hace siete que viene aquí y quería ganar este título y gracias a Dios se pudo dar y tanto Nuno como yo nos pudimos quitar la espina del año anterior.

Venía de un gran año en Lleida y en el Liceo le costó más encontrar su sitio.

Lo que me fastidió fue la lesión, que duró mucho y al estar en un equipo que exige el máximo nivel, donde hay muy buenos jugadores, entrar es más complicado y también agarrar esa confianza que es necesario. Porque además después cuando entras lo quieres hacer todo bien y a veces te puede jugar en contra. Los minutos que me ha dado Juan (Copa) y que he jugado yo creo que lo hice bien, estoy contento y tengo que seguir trabajando para seguir aprendiendo.

Como lleva aquí desde los 15 años, a veces se olvida que solo tiene 21 y toda la carrera por delante.

Tengo 21 años y no me tengo que apurar. Sí que tengo como objetivo mejorar siempre como jugador y como persona. Y a eso ayuda venir a los entrenamientos y estar con los compañeros que tienen más experiencia, escuchar sus consejos, lo que dicen. Con eso estoy tranquilo porque tengo mucha carrera por delante y espero que sea buena.

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Juan Copa alabó tanto su actitud como la de Jacobo Copa porque cuando se quedaron fuera de la convocatoria, siguieron trabajando igual de duro.

Sí, uno no tiene que bajar los brazos nunca. Me quedaba fuera por decisiones técnicas, que yo entiendo que son complicadas, pero gracias a Dios tuve esa constancia de seguir entrenando y seguir esforzándome aunque no tuviera los minutos que quisiera, pero siempre entrenando y con buena actitud. Ahora ya estamos todos, Bruno (Saavedra) no juega este fin de semana por tema de azules, pero ya después entramos otra vez en convocatorias y hay que luchar, hay que entrenarse y a ver qué pasa.

¿Cómo fue el momento en el que le comunicaron que no seguiría en el equipo la próxima temporada?

Yo lo que quiero es jugar, tener minutos, como hice el año pasado. Los cambios a veces cuestan, pero yo me acostumbré muy rápido y me fue muy bien en Lleida, que mejoré mucho. Al final fue un acuerdo mutuo de las dos partes. Quería salir a buscar minutos que lamentablemente aquí no los podía tener, así que me lo tomé con tranquilidad.

¿Llegó a pensar: 'Para esto no me hubieran recuperado de la cesión'?

No, es evidente que lo de la lesión me fastidió mucho y lo entiendo. Si no puedo aportar aquí no pasa nada. Seguiré luchando y al equipo que vaya daré lo mejor de mí y seguiré trabajando.

¿Cree que encaja en el rol más defensivo que está teniendo este año el equipo o que le favorecen más otros esquemas?

Yo me fui al año pasado para mejorar mucho defensivamente y creo que mejoré bastante. Era uno de los titulares, jugaba muchos minutos y pocas veces me pasaban. Yo estoy muy contento con cómo estoy jugando. Pero siempre hay que seguir mejorando en todo: taque, defensa... Cada jugador tiene sus características y entrenando se mejora siempre.

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¿Tiene ya equipo? Los rumores le sitúan de nuevo en Lleida.

No, no, todavía no se sabe nada y ya se sabrá dentro de un tiempo. Ya tengo equipo, pero todavía no se puede decir nada.

¿Le sorprende la salida de Edu Amat del banquillo del Lleida?

Fue una sorpresa. Aún no he podido hablar con él para ver qué ha pasado. A lo mejor han querido hacer un cambio de rumbo, tampoco sé mucho, pero sí fue sorprendente.

Aún le queda hasta la despedida final. ¿Con dos títulos más?

Ojalá sean los dos, un triplete estaría buenísimo. Es un sueño y espero que se cumpla.

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Suena bien: Copa, Liga y Champions.

Hay que ser objetivo, ir partido a partido y no venirse arriba, jugando cada partido con humildad y seguir sumando, como hemos hecho hasta ahora.

Primero, defender el liderato de la liga regular.

Tenemos que ganar los dos partidos que quedan. Primero en Lleida y después al Alcoi en casa, con nuestra gente, que no hemos perdido ningún partido, así que hay que seguir con eso.

Y después la Champions.

Eso ya es una guerra. Ahí hay que dejar todo porque es una competición muy bonita y muy especial. El Porto no va a ser fácil, pero ninguno de los que estamos ahí lo somos y si quieres salir campeón tienes que ganar a cualquiera de ellos. Así que esperemos que nos vaya bien, planteemos bien el partido y salgamos victoriosos primero del partido de cuartos y después ya iremos viendo.

¿Ve algún favorito?

Son todos buenos rivales, no voy a mentir. Estamos hablando de una final y todos los que estamos es por algo. Todos tienen buenos equipos, buenos jugadores y se lo han trabajado para estar ahí. Así que va a ser una final entretenida de ver y competitiva. Igual que el playoff. Ahora queda todo lo bonito. Ya lo fue la Copa del Rey y ahora viene la Champions y después los playoff de la Liga que esperemos llegar al último y ser campeones.