Ruptura en el banquillo del Lleida: problemas en el próximo rival del Liceo

Edu Amat, entrenador del Lleida, en el partido contra el Liceo de la primera vuelta Quintana

El Lleida, rival esta sábado del Liceo, se proclamó el domingo campeón de la WSE Cup, segunda competición europea, por cuarta vez en su historia. Pero la celebración se le está atragantando. Después del éxito, el entrenador Edu Amat conoció que no continuaría en el banquillo la próxima temporada y que Carlos Cortijo, actualmente en el Noia, le sustituiría. Y la ruptura ha sido total. Tanto que el técnico se ausentó de los actos en homenaje al título continental y, según adelantó Xavier Pujol en el medio ilerdense Segre, comunicó al club su decisión inmediata de abandonar al equipo sin esperar al término del curso. Ya no ocupará el cargo, por tanto, contra el conjunto verdiblanco, sin conocerse por el momento quién se hará cargo de la plantilla tanto en las dos jornadas que quedan de la fase regular como en el playoff, si es que finalmente logra la clasificación.

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Al Lleida solo le falta un punto para confirmar la octava y última plaza de las eliminatorias de la lucha por el título. Le bastaría con eso o con que su rival, el Rivas, que además tiene un calendario complicado con compromisos frente al Igualada y el Barça, no sume ninguno más. Si los ilerdenses se clasifican finalmente para el playoff y el Liceo finaliza la fase regular en la primera plaza, volverían a encontrarse, igual que el año pasado, en los cuartos de final.

Amat llegó al Lleida en la temporada 2023-24, en la que llevó al equipo a la fase final de la Champions, aunque en la Liga le costó más; el año pasado se clasificó para la final de la Copa del Rey y para el playoff, aunque cayó en semifinales de su gran objetivo de la WSE Cup, competición que conquistó el pasado fin de semana.