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Liceo

El Liceo abrirá la Final a 8 de la Champions

Se han dado a conocer los horarios de todos los partidos que se disputarán en Coímbra del 6 al 10 de mayo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/04/2026 16:02
El Liceo celebra el pase a la Final a Ocho de la Champions con los aficionados desplazados a Oliveira de Azemeis desde A Coruña
El Liceo celebra el pase a la Final a Ocho de la Champions con los aficionados desplazados a Oliveira de Azemeis desde A Coruña
HC Liceo
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Apenas quince días quedan para la ansiada Final a 8 de la Champions en Coímbra, para la que se han desvelado los horarios de los partidos. El Liceo será el encargado de abrir los cuartos de final, disputando su encuentro ante el Porto el miércoles 6 de mayo a las 19.00 horas portuguesas. Ese mismo día a las 22.00 horas locales se medirán Benfica y Reus, mientras que para el jueves quedarán los duelos entre Barça y Sporting y Barcelos y Trissino.

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De este último saldrá el rival del Liceo en unas hipotéticas semifinales, que el cuadro coruñés disputaría el sábado a las 12.00 horas locales. La segunda semifinal será a las 16.00 horas, mientras que la gran final se disputará el domingo 10 de mayo a las 18.00 horas.

Antes de esa gran cita, el Liceo deberá poner punto final a la temporada regular de la OK Liga. La primera parada será este sábado, cuando visitará al Lleida a las 19.15 horas. Los coruñeses cerrarán la liga buscando certificar el liderato contra el Alcoi en el Palacio el viernes 1 de mayo.

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