El Liceo recupera su lugar entre los grandes de Europa

El Liceo celebra el pase a la Final a Ocho de la Champions con los aficionados desplazados a Oliveira de Azemeis desde A Coruña HC Liceo

El Liceo vuelve a estar entre los grandes de Europa, el sitio que se merece y del que nunca debería de haber salido. El camino ha sido largo. Tanto como catorce años, desde que en 2012 levantó su último título. El año pasado se había quedado a las puertas. Este, tras un empate en la última jornada de la fase de grupos contra el Oliveirense (2-2), sella su billete a Coímbra, donde del 6 al 10 de mayo se decidirá al campeón. Ahí es donde quería estar. Aunque ahora su camino no será fácil. Le espera el Porto en cuartos de final porque finalmente, con un triple empate a 14 puntos entre Barcelos, Sporting y los verdiblancos, pasa como cuarto de grupo y le toca medirse al mejor del otro. Pero quién dijo miedo. El Liceo no entiendo de imposibles. Y ya no tiene nada que perder.

Los verdiblancos se reencontraron con los cuestionados árbitros italianos que le habían pitado en la última jornada europea, en el empate a cuatro goles en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Barcelos. Los que no vieron entrar el quinto gol de Dava Torres, que no subió al marcador y que hubiese dado la clasificación sin tener que esperar más. No eran los elegidos. La designación era para sus compatriotas Marco Rondina y Simone Brambilla. Problemas con los aviones no les permitieron llegar. La segunda opción con Louis Anthony Hyde y Alfonso Rago parecía una broma macabra.

Si en Oliveira se empezaba con malas noticias, desde Barcelos llegaban buenas porque el Sporting marcaba dos goles nada más empezar el partido, un resultado que llevaba hasta la meta al Liceo independientemente de lo que hiciera. Y los verdiblancos especularon un poco con el marcador. No tenían que arriesgar ellos. Eran los locales los que necesitaban ganar. Y además se encuentran muy cómodos en esa situación, dejando jugar al rival y con el modo defensivo activado y corriendo solo cuando la ocasión lo pedía.

Con el muro levantado, Blai Roca actuaba de último guardián. También Bernardo Mendes respondía ante todos los acercamientos coruñeses, sobre todo cuando el Liceo atacó con uno más por la azul a Bruno di Benedetto. Ahí sí que dio un paso adelante y durante esos dos minutos en superioridad asedió la portería portuguesa. Toni Pérez, que regresó solo siete semanas después de sufrir una pequeña fractura en el pie, estaba atento en el segundo palo y también Nuno Paiva lo intentaba con uno de sus fuertes disparos lejanos. Aunque su tiempo terminó con una ocasión clara de Franco Platero que falló frente a Roca.

Desde Barcelos las noticias ya no eran tan buenas porque los vigentes campeones se resistían a entregar la corona y empataban el partido. No cambiaba mucho, ni para el Liceo, que seguía clasificado, ni para el Oliveirense, que seguía teniendo que ganar. Pero daba menos tranquilidad mientras el partido se encaminaba hacia el descanso sin cambios ni en el guión ni en el marcador. Máximo control. Y solo el imprevisto final de la azul a César Carballeira torció los renglones. Defendió el trío verdiblanco, pero cuando solo quedaban ocho segundos Bruno di Benedetto se quedó solo en el segundo palo, lo vieron sus compañeros, le hicieron llegar la bola y este marcó el 1-0. En Barcelos, el Sporting se volvía a poner por delante (2-3).

El castigo no quedó ahí. Porque el Liceo empezaba el segundo tiempo también en inferioridad, aunque solventó bien la papeleta y cuando recuperó el quinto tuvo una ocasión clara para el empate con un pase de Carballeira hacia el área, donde Xaus se revolvió, consiguió rematar y mandó la bola al palo. Tenía que llegar el gol así. Eso o a bola parada y el Oliveirense se iba cargando peligrosamente de faltas. Se puso en nueve cuando aún quedaba 14 minutos. Y solo tardó unos segundos más en cometer la décima. Salió Arnau Xaus, que acababa de sentarse a descansar. El catalán está en racha en las directas. Y con un festival de ganchos movió a la perfección a Mendes para echarle hacia un lado y batirle por el otro.

El empate hacía que el Liceo diera un pequeño paso hacia la Final a Ocho. Pequeño porque en Barcelos se complicaba la ecuación porque los locales se ponían por delante en un festival de goles (6-5). Nervios a flor de pie, más cuando el Oliveirense anotó el segundo por medio de Marc Rouzé en una jugada embarullada en el área. En ese momento, el Liceo estaba al borde del abismo. Si encajaba un gol, quedaría fuera. Lo que a su vez daba alas a los locales, que si marcaban pasarían cuando tenían todas las estadísticas en contra.

Decía César Carballeira tras ganar la Copa del Rey que al equipo le gusta sufrir. Y eso fueron los últimos ocho minutos del juego con continuas interrupciones, parones, faltas... Lo mismo que pasaban a unos kilómetros al norte, donde cada dos por tres había un jugador en el suelo. En una noche de multipantallas, en Barcelos y en Oliveira jugaban a ser el último en terminar para jugar a favor del resultado. Pero por más que no quisieran había que terminar. El Liceo se defendió, su gran especialidad.

Incluso cuando el equipo local se la jugó sin portero para atacar el último minuto y 20 segundos con cinco para cuatro. Son expertos los verdiblancos en eso. Aguantaron, robaron y Nil Cervera, a puerta vacía, marcó el 2-2 que acabó con las esperanzas lusas. Terminó el partido. En Barcelos seguía el 6-5 y ya no hubo más hombres al suelo. Dos resultados que sobre todo favorecieron al campeón, que pasó de la cuarta a la segunda posición con el triple empate a 14 puntos. El Sporting pasó tercero y el Liceo, cuarto.