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Liceo

Toni Pérez se sube al bus del Liceo para la final contra el Oliveirense

El asturiano regresa a las pistas solo siete semanas después de lesionarse en el pie

María Varela
María Varela
15/04/2026 15:58
Toni Pérez, defendido por Magalhães, en el partido del Liceo contra el Sporting
Toni Pérez, defendido por Magalhães, en el partido del Liceo contra el Sporting
Patricia G. Fraga
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Toni Pérez viajará con el Liceo a Oliveira de Azemeis para la final que los verdiblancos juegan este jueves (20.30 horas) en la última jornada de la fase de grupos de la Champions que otorga los últimos dos billetes para la Final a Ocho (Coímbra, del 6 al 10 de mayo) entre tres candidatos: Liceo, Barcelos y Oliveirense. Refuerzo de última hora para Juan Copa con la vuelta del delantero, que sufrió una pequeña fractura en el pie hace siete semanas y se perdió la Copa del Rey y que completará la convocatoria al no poder contar el técnico con el sancionado Bruno Saavedra.

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La última bala

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El asturiano se lesionó el pasado 26 de febrero en un lance del partido que enfrentó al equipo coruñés al Bassano en Italia cuando estaba en su mejor momento de la temporada. Lo que parecía que iba a ser más grave, quedó finalmente en una fractura sin desplazamiento (que evitó la bota del patín), por lo que no necesitó pasar por el quirófano. Desde el principio se manejaron plazos de entre ocho y diez semanas. Cuatro innegociables de inmovilización de la zona afectada con una bota. Con ella y las muletas todavía viajó hace un mes a Sant Sadurní d'Anoia para animar al equipo desde la grada del Ateneu en la Copa del Rey. 

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El Liceo organiza un viaje a Oliveira para su afición

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La semana siguiente ya se subió a los patines y empezó progresivamente a patinar primero y después a incorporarse a los entrenamientos hasta tener el alta médica y deportiva. Se estimaban otras cuatro semanas de rehabilitación en esta fase. Finalmente, han sido tres. Porque este jueves se volverá a vestir de corto y ahora el entrenador tendrá que decidir si lo utiliza ya para el importante partido contra el Oliveirense. En todo caso, el mejor de los fichajes para la recta final de la temporada por calidad y por experiencia.

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