Estas son las opciones del Liceo para estar en la Final a Ocho europea

Celebración del título de campeones de Europa del Liceo en 2012

El Liceo quiere estar en la Final a Ocho que del 6 al 10 de mayo en la localidad portuguesa de Coímbra decidirá al nuevo campeón de Europa. Los verdiblancos, que no ganan este título desde 2012, llegan a la última jornada de la fase de grupos, en la que visitan Oliveira de Azemeis (Pavilhão Dr. Salvador Machado, 20.30 horas) con sus opciones intactas. Incluso podrían acabar como segundos y evitar a los dos gallos del otro grupo (Porto y Barça). En el suyo, Benfica y Sporting ya están clasificados y están en juego los últimos dos billetes para tres contendientes: Liceo (13 puntos), Barcelos (11) y Oliveirense (10). Uno se tiene que quedar fuera.

Muchos de los escenarios sonríen al equipo coruñés. En los que depende de sí mismo, dos son los más claros. Se clasificará si gana al Oliveirense y también si empata. Hasta le valdría una derrota por un solo gol porque en la primera vuelta se impuso por 3-2 y tiene mejor golaveraje general. Pero también podría beneficiarse de lo que ocurra en el Barcelos-Sporting, en donde todo lo que no sea una victoria de los locales, que defienden su corona, clasifica matemáticamente al Liceo haga lo que haga en su partido. Noche de multipantalla. Noche de Champions.

Toni Pérez se sube al bus del Liceo para la final contra el Oliveirense Más información

El Oliveirense, que inicia la jornada en la quinta plaza, fuera de las cuatro primeras posiciones, es el que está contra las cuerdas porque es al único al que solo le vale ganar. Ni siquiera le llegaría un empate, porque tiene el golaveraje particular perdido con el Barcelos y no podría superarle aunque este perdiese en su duelo contra un Sporting que, aunque ya clasificado con 14 puntos, si quiere acabar segundo y evitar un posible cruce con el Barça, también tiene que sumar los tres puntos para evitar sustos. Completa la jornada un Bassano-Benfica en el que no habrá absolutamente nada en juego entre el último y el primero de la tabla.

Liceo y Oliveirense no se ven las caras desde principios de curso. De hecho, abrieron fuego en la primera jornada de la competición, allá por el mes de noviembre, con victoria por 3-2 para los coruñeses. Los goles por parte local fueron de Arnau Xaus, César Carballeira y Jacobo Copa. Por los visitantes marcaron el argentino Lucas Martínez, una de sus principales armas y siempre inspirado contra el Liceo, que además viene de proclamarse campeón de la Copa de las Naciones con su selección, y el francés Marc Rouzé, el escudero de Bruno di Benedetto. El ex del Liceo es otro de los puntales de la plantilla al que los rumores situaban en el Barcelos la próxima temporada pero que sorprendió con su renovación con su actual club hasta 2029.

La última bala Más información

Los portugueses cuentan con el factor cancha, aunque el Liceo no estará solo en la localidad lusa, con un viaje organizado por el club que se quedó sin plazas libres en el autobús. La última bala fue el eslogan elegido por los verdiblancos para el partido, si bien es el Oliveirense el que se encuentra ante la gran responsabilidad de salvar la temporada. Eliminados en los dieciseisavos de final de la Taça y sextos en el campeonato nacional muy alejados de los favoritos, meterse entre los grandes de Europa limpiaría la imagen de un proyecto que ya cambió de inquilino en el banquillo a mitad de temporada, llegando Ricardo Geitoeira para sustituir a Nuno Resende, y al que el presidente no deja de insuflar dinero sin que lleguen los resultados esperados. Todo lo contrario que el Liceo, campeón de la Copa y primero en la fase regular de la Liga a falta de dos jornadas.

Avanzadilla

Benjamines del Liceo en Oliveira de Azemeis Cedida

Oliveira de Azemeis ya fue conquistada hace unas semanas por jugadores verdiblancos. Cuatro equipos de la base del Liceo disputaron en el mismo escenario que hoy visitarán los de Juan Copa la Oliveirense Cup y con grandes resultados. Los sub-7 y los sub-11 destacaron especialmente al acabar como los mejores del torneo mientras que los sub-9 también finalizaron en el podio.

Los alevines, por su parte, se enfrentaron casi a una Champions de la categoría con partidos contra el Barça, el Benfica y el Oliveirense. Una buena puesta a punto para la Final a Cuatro gallega que afronta este fin de semana en Carballo después de acabar la fase regular como primero de la liga autonómica y el sector de clasificación para el Campeonato de España el primer fin de semana de mayo.