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Liceo

Reencuentro de pasado y futuro del Liceo con Franco Platero

El argentino, que estuvo dos años en A Coruña y ahora lleva cinco en el Oliveirense, volverá a la plantilla verdiblanca la próxima temporada

María Varela
María Varela
15/04/2026 20:06
Franco Platero y Arnau Xaus en el Liceo-Oliveirense
Franco Platero defiende a Arnau Xaus en el Liceo-Oliveirense
Javier Alborés
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Hoy rival. Mañana compañero. Es el deporte, sobre todo en el ámbito profesional. Y al Liceo le tocará vivir contra el Oliveirense una de estas paradojas. Por un lado, se reencontrará con su pasado con el francés Bruno di Benedetto, que pasó por sus filas en dos etapas; pero también con un Franco Platero que es a la vez su futuro. Porque el argentino, de 33 años, volverá a A Coruña la próxima temporada. Ya estuvo dos cursos. El 2019-20, tocándole vivir en A Coruña la pandemia que frustró un trabajo que ya parecía que prometía y que al siguiente empezó a escribir un ciclo ganador despidiéndose con la Copa del Rey de 2021. Cinco años después regresará para formar una pareja defensiva de peso con el coruñés Eduard Lamas, otro de los refuerzos procedente del Porto.

Las salidas de César Carballeira (que precisamente cruza los caminos con Lamas) y de Nil Cervera, que se va a un Sporting que apostó tan fuerte por él que pagó una elevada cláusula que dejará dinero en la caja verdiblanca, obligaron al club a mover ficha sobre todo en el apartado defensivo, ya que ambos son dos jugadores con ese corte, aunque el catalán también destaca por labores de creación. A Juan Copa le tocará dar pequeños retoques y cambiar roles. Las otras dos bajas no trastocarán tanto sus planes porque Tombita es un jugador interior, un papel que ya ejerce Toni Pérez, mientras que Martín Rodríguez será sustituido por el canterano Eloi Martínez.

Toni Pérez, defendido por Magalhães, en el partido del Liceo contra el Sporting

Toni Pérez se sube al bus del Liceo para la final contra el Oliveirense

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Con las renovaciones de Nuno Paiva y Bruno Saavedra, que terminaban contrato en junio, no se esperan más movimientos, si bien la dirección deportiva siempre está atenta al mercado por si sale una oportunidad de última hora como ocurrió precisamente en 2021 con el caso de Jordi Adroher, que permitió dar un salto competitivo para ganar la Copa del Rey, la Supercopa y la OK Liga (y que después volvería a coincidir con el argentino en el Oliveirense).

La vuelta de Platero supone un seguro para la defensa, donde se emplea con contundencia, y que ya sorprendió por su nivel en su primera etapa. Llegaba desde Italia, donde había desarrollado toda su carrera fuera de su país entre Lodi, Breganze y Forte dei Marmi con dos Ligas, una Copa y una Supercopa en su palmarés. Este siguió creciendo en Portugal, donde levantó la Copa Continental, aunque también pasó por un momento delicado con una operación de espalda de la que consiguió volver con éxito. De hecho, a sus 33 años, se ganó una oportunidad para volver a la selección argentina, con la que acaba de ganar la Copa de las Naciones

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