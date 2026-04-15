Juan Copa, quincentenario en el banquillo

Juan Copa en 2009 en el Cerceda y en 2026 en el Liceo Javier Alborés / Carlota Blanco

Los jugadores del Liceo salen a la pista del Palacio de los Deportes de Riazor para jugar contra el Caldes. Uno a uno van entrando y metros detrás, a una distancia prudencial y como es tradición, lo hace Juan Copa junto al resto de su cuerpo técnico. Se sabe bien el camino. Porque desde que llegó a la élite lo ha recorrido 500 veces. El entrenador coruñés se convirtió el sábado en quincentenario con 374 partidos dirigidos en el Liceo y 126 en el Cerceda. Una cifra que asciende a 715 si se tienen en cuenta los que sumó en la segunda categoría nacional entre el Cee, el filial verdiblanco y el propio Cerceda. Números que son ya los de una leyenda de los banquillos.

Solo tiene 56 años y aunque es el veterano de los entrenadores de la OK Liga, le quedan por delante unas cuantas temporadas antes de jubilarse. Su obra todavía no está completa y le quedan capítulos por escribir. Y eso que no deja de batir marcas. No hace tanto que llegó a las 200 victorias de verdiblanco en la OK Liga. O que superó los 296 partidos de Andrés Caramés para convertirse en el segundo técnico que más veces ha dirigido al Liceo. Por delante ya solo tiene a Carlos Gil, que con 817 son palabras mayores, aunque no es ninguna locura pensar en que se puede quedar cerca. Ya le acecha con los 715 del total, aunque el argentino también estuvo en otros banquillos como los del Dominicos y el Vigo Stick, si bien se retiró en 2017, cuando tenía 65 años, nueve más que los que tiene Juan Copa en la actualidad.

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El coruñés alcanza ahora una nueva cifra redonda, esas que se celebran aunque por otro lado también recuerden que los años han pasado y que ya no es ese treintañero sin rastro de blanco en la cabeza que debutó en categoría nacional con el Cee en 2002, o el que tomó las riendas del primer equipo del Liceo y lo salvó en el tramo final del curso 2005-06 y el que dirigió su primera temporada completa en la OK Liga ya en el Cerceda en el filo del cambio de década (2009-10).

Los 500 partidos de Juan Copa en la élite Pablo Morán

Esos 500 partidos están repartidos entre su primer paso por el Liceo, dos etapas con el Cerceda en la máxima categoría y las nueve temporadas seguidas que lleva al frente de los verdiblancos en los que ha levantado cinco títulos (dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y una OK Liga). También entre seis competiciones: la OK liga (406), la Copa del Rey (20), la Supercopa de España (12), la Champions (54), la CERS (4) y la Golden Cup (4). Y tienen un balance de 291 victorias, 61 empates y 148 derrotas.

Trayectoria

El debut fue un 11 de febrero de 2006, hace ahora veinte años, con triunfo frente al Vilanova por 4-3 en la jornada 22 de la OK Liga, dando un paso adelante tras la destitución de Paco González. Dirigió nueve partidos en esa primera época que había sido precedido por una temporada y media en la por entonces Primera Nacional en las filas del Cee. Después de salvar al equipo, fue segundo de José Querido y se hizo cargo del filial liceísta en la segunda categoría nacional. En la tercera temporada logró el ascenso y regresó a la élite con el equipo convertido en el Cerceda. Esa primera aventura solo duró un año, 30 partidos más para su hoja de servicios.

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Con el conjunto rojiblanco estuvo otros tres cursos en Primera hasta conseguir de nuevo el ascenso y otros tres en la OK Liga en los que además de los 30 partidos por año, sumó sus dos primeras experiencias en la Copa del Rey y otras dos eliminatorias en la Copa CERS para un total de 126 encuentros dirigidos en las principales competiciones. Cuando el Cerceda desapareció, se tomó una especie de año sabático (fue seleccionador gallego) antes de dar el salto al Liceo, donde vive su novena temporada y el número de partidos no ha dejado de crecer.

Con los de verde son ya 374 acercándose a una nueva centena, sobre todo teniendo en cuenta que a este curso todavía le queda la resolución con el playoff y, si todo sale bien el jueves en Oliveira de Azemeis, la Final a Ocho europea. El viaje está siendo largo, pero pilla a Juan Copa en su mejor momento. Desprende seguridad y confianza. El extra que da la experiencia.