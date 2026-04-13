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Liceo

Jacobo Copa añade otra temporada a su vinculación con el Liceo, extendida hasta 2028

No terminaba contrato hasta la temporada que viene, pero el club adelanta su renovación para asegurarse la continuidad de uno de los valores de presente y de futuro

María Varela
María Varela
13/04/2026 20:29
Jacobo Copa, jugador del Liceo, en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Jacobo Copa, jugador del Liceo, en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Carlota Blanco
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Jacobo Copa (A Coruña, 2006) seguirá en el Liceo al menos hasta 2028. El jugador coruñés no terminaba contrato hasta el próximo año, pero el club verdiblanco mueve ficha y adelanta la renovación de uno de sus talentos de presente y futuro, al que añade otra temporada a su vinculación.

Esta es la segunda temporada de Copa en el Liceo, a donde llegó desde el Dominicos, donde realizó toda su formación. Le quedaba una tercera, pero tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva están contentos con su rendimiento y quieren que siga desarrollando su potencial de verdiblanco en una cuarta.

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Recién cumplidos los 20 años, acaba de estrenar además su palmarés profesional con el título de la Copa del Rey, que añade al Campeonato de España juvenil que conquistó con los de la Ciudad Vieja y a dos medallas de oro con la selección española en el Europeo sub-17, una plata continental en sub-19, categoría en la que se proclamó campeón del mundo.

Con su renovación, el Liceo se asegura la continuidad de sus dos apuestas de futuro, dos de las mayores promesas de su generación, ya que Bruno Saavedra, compañero de Copa en su etapa en el Dominicos y en la selección española, también extendió su contrato hasta 2028.

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