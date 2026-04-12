Todo sigue igual a falta de dos jornadas de liga regular: el Liceo es líder con el Barça a dos puntos y el Igualada a tres

Dava Torres celebra un gol contra el Caldes Carlota Blanco

La jornada 24 de la OK Liga se completó este domingo con la victoria del Lleida, próximo rival del Liceo y que certificó matemáticamente su presencia en el playoff por el título, y la del Igualada sobre el Noia, por lo que los arlequinados se mantienen en la pugna por la primera posición, a tres puntos del liderato de los coruñeses y a uno de la segunda plaza que ocupa el Barça. Quedan dos jornadas de la fase regular y todo sigue igual.

Máxima emoción en la cabeza de la OK Liga, todo lo contrario que ocurre por abajo. Porque Cerdanyola y Sant Just certificaron este fin de semana su descenso a la OK Plata, y para el Caldes, que perdió en el Palacio de los Deportes de Riazor, su única opción de supervivencia pasa por que Apelación atienda su recurso, le devuelva los tres puntos que le quitó la sanción por no tener la pista disponible, por culpa del temporal, para jugar contra el Alcoi, y que se permita que se juegue en otra fecha ese partido (que la resolución le dio por perdido por 0-10) y ganarlo. Es decir, casi un milagro, por lo que la tabla está sentenciada.

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Del playoff lo único que queda por dilucidar es el orden final, pero los ocho equipos que lo jugarán ya están decididos y serán Liceo (56 puntos), Barça (54), Igualada (53), Calafell (45), Reus (44), Voltregà (39), Noia (38) y Lleida (33). Esto también significa que ni los ilerdenses ni el Alcoi, con el que los verdiblancos cerrarán la competición el próximo 1 de mayo (19.15 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor, se jugarán ya nada, porque los alicantinos llegarán sin opciones.

Las cuentas del Liceo para acabar primero, lo que da ventaja de cancha en todas las eliminatorias del playoff, pasan por sacar un empate y una victoria en estas dos últimas jornadas. Así se lo aseguraría. El Barça tiene a priori mejor calendario porque juega contra el ya descendido Cerdanyola y el Rivas mientras que el Igualada también se mide el Rivas y cierra frente al Voltregà.