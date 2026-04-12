Bruno Saavedra cumple ciclo y se perderá por sanción el partido contra el Lleida

El jugador del Liceo Bruno Saavedra intenta robar la bola a Gonzalo Pérez, del Alcoi, en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey David Valiente / FEP

El Liceo no podrá contar con Bruno Saavedra en su próximo compromiso de la OK Liga, penúltima cita de la fase regular que jugará dentro de dos semanas en Lleida. El santiagués recibió la quinta cartulina azul de la temporada contra el Caldes, por lo que llega al primer ciclo de tarjetas y tendrá que cumplir un partido de sanción.

El delantero verdiblanco ya no puede jugar el jueves, cuando el equipo se desplace a Portugal para enfrentarse al Oliveirense en la última jornada de la fase de grupos de la Champions buscando una de las dos plazas vacantes para la ansiada Final a Ocho europea. En este caso cumplirá el cuarto y último de los cuatro partidos de sanción por la roja que vio frente al Benfica.

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Si el Liceo lograra el billete para Coímbra, que acogerá la fase decisiva del 6 al 10 de mayo, ya podría contar con Saavedra, MVP de la pasada Copa del Rey, la undécima en el palmarés de los verdiblancos, cuando revolucionó la final contra el Calafell con tres goles en menos de un minuto y medio.

Como los verdes solo disputan tres partidos este mes de abril, su regreso en la OK Liga se producirá ya en la última jornada de la fase regular, fijada para el viernes 1 de mayo a las 19.15 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Alcoi. El Liceo lucha por acabar primero. Se mantiene líder con dos puntos de ventaja sobre el Barça con ya solo seis en juego. Una victoria y un empate le servirían para asegurar el puesto y tener ventaja de cancha en todas las eliminatorias del playoff.

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Saavedra es el segundo jugador de la plantilla liceísta que llega a las cinco azules. El primero fue Toni Pérez. César Carballeira, con cuatro, está apercibido y a estas alturas de la temporada es importante aguantar porque las tarjetas se resetean al inicio del playoff. Lo único que se mantiene es el ciclo. Es decir, tanto el asturiano como el santiagués empezarán en el segundo, que implica sanción cada cuatro tarjetas en vez de cinco.

El resto de la plantilla está lejos de problemas. Los siguientes en la lista son Nil Cervera y Jacobo Copa, con dos (este último también fue amonestado contra el Caldes). Y les siguen con una Dava Torres, Nuno Paiva y Tombita. Arnau Xaus y los porteros Blai Roca y Martín Rodríguez se mantienen limpios.