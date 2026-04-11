Previa | El Liceo encara el último esprint para llegar al playoff en la 'pole'

Saludo entre Jacobo Copa y César Carballeira antes de un partido Quintana

Se acaban las 'vacaciones' y el Liceo vuelve a la acción con la defensa de la primera posición de la OK Liga como objetivo de la recta final de la liga regular: últimos tres partidos, el primero este sábado contra el colista Caldes (Palacio de los Deportes de Riazor, 19.00 horas). Lleida, a domicilio, y Alcoi, de nuevo en casa, pondrán el punto y final. Y después de la derrota en Voltregà, a donde los verdiblancos llegaron exhaustos tras un mes de marzo con diez partidos de máxima exigencia, son solo dos los puntos que le separan del Barça y tres del Igualada. Ya no queda más colchón ni margen de error, aunque con siete puntos (dos victorias y un empate) se aseguraría llegar al playoff en la pole position de la parrilla.

Por los horarios de la jornada, los verdiblancos pueden ceder el liderato por lo menos durante unas horas. El Barça recibe al SHUM Maçanet a las 12.00 horas y si gana, se pondrá primero a la espera de lo que haga el Liceo en su partido, en el que buscará reencontrarse con la victoria en la competición doméstica que se le resiste desde que se impuso por 4-2 al Sant Just. Es decir, son ya cuatro jornadas sin ganar con tres empates y una derrota con los que se fue liquidando poco a poco la renta de hasta nueve puntos que llegó a acumular con respecto a los azulgrana.

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Pero el mes de marzo fue letal. Ya no solo era el número de partidos y que encima tuviera que afrontar muchos de ellos con lesionados (Dava Torres y Toni Pérez) y sancionados (Bruno Saavedra en Europa). Fue la entidad de los rivales. Y un título de por medio como la Copa del Rey. Del 26 de febrero, que los coruñeses se desplazaron a Italia para enfrentarse al Bassano (2-3), hasta el 29 de marzo, que cerraron el maratón, se sucedieron partidos contra Igualada (3-3), Reus (3-3), Sporting de Portugal (4-4), Noia (4-4), la Copa del Rey (Alcoi, Igualada y Calafell), Barcelos (4-4) y Voltregà (4-2). Una locura que contrasta con el relajado mes de abril con solo tres compromisos aunque con la resolución de dos competiciones con el tramo final de la OK Liga y el decisivo partido en Oliveira para llegar a la Final a Ocho de la Champions.

El del Caldes abrirá esta serie con el equipo, a excepción de los internacionales Blai Roca y César Carballeira, que disputaron la Copa de las Naciones (cinco partidos más), completamente descansado tras dos semanas limpias. Además será un duelo que enfrente a los dos extremos de la tabla. Primero contra último. A priori asequible. Y contra un rival que, sobre el papel, llega a A Coruña ya descendido, pendiente del recurso que interpuso ante el Comité de Apelación tras una dura sanción que no solo le dio por perdido por 0-10 el partido que no pudo disputar frente al Alcoi (las fuertes lluvias dejaron la pista de la Torre Roja impracticable), sino que le restó tres puntos en la tabla.

Un hilo de vida

Desde ese momento, como si fuera una forma de reivindicarse o la mejoría del último aliento, los de Eduard Candami, que solo llevaban seis puntos en 17 jornadas, han sumado ocho en seis con empates ante Rivas y Calafell y victorias sobre el Cerdanyola y el Sant Just, los dos que con toda probabilidad le acompañarán a la OK Plata el próximo curso. Porque si la parte alta de la clasificación está apretada, la baja parece sentenciada. Con nueve puntos en juego, el Caldes tiene oficialmente 11 (14 sin la sanción), el Sant Just 12, y el Cerdanyola 13, por lo que están muy lejos del SHUM, que con 21 sería el primero de los salvados. Todo pendiente del recurso del Caldes, el único que podría evitar el fatal desenlace. Aunque no parece que la Federación vaya a da su brazo a torcer porque además hay un precedente que la temporada benefició al Dominicos en un caso muy parecido contra el Espanyol.

En la primera vuelta, el Liceo ganó con comodidad por 0-4, doblete de Dava Torres y tantos de Arnau Xaus y Toni Pérez. El asturiano seguirá siendo baja, aunque sigue avanzando con buen ritmo en la recuperación de la lesión en la base del pie, con una pequeña fractura, que sufrió en el partido contra el Bassano. Mínimo eran ocho semanas, cuatro con inmovilizado con bota y otras cuatro de rehabilitación. La primera fase ya la pasó y ya está sobre los patines para ser el mejor refuerzo de cara al tramo final de la temporada. El resto están disponibles para Juan Copa, con Bruno Saavedra y César Carballeira en números rojos, ya que con cuatro azules cada uno están a una de cumplir sanción.

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La hora no ayuda a la afluencia de público ya que el partido coincide con el derbi y gran final por el ascenso a la ACB entre el Leyma y el Obradoiro que se disputa en el Coliseum, donde se ha agotado el papel. Los verdiblancos han ido ganando fieles a lo largo del curso hasta llegar a los cuatro mil espectadores contra el Barcelos, donde entregaron la Copa del Rey a la afición. Otro de los grandes títulos de la temporada. Porque seguramente vayan a seguir haciendo falta para luchar por nuevos objetivos con el playoff a la vuelta de la esquina.