El Liceo gana con esfuerzo al Caldes (3-0) y pone otra piedra

Nuno Paiva y Dava Torres celebran uno de los goles del Liceo al Caldes CARLOTA BLANCO

Al Liceo le costó volver de las vacaciones. Pero hay una cosa irrenunciable para los verdiblancos, que es la entrega y el esfuerzo, unos argumentos que le sirvieron para superar al Caldes con más apuros de los esperados. De hecho, el partido llegó al descanso sin moverse el marcador. Los tres goles locales llegaron en una segunda parte en la que Dava Torres, Arnau Xaus y Nil Cervera certificaron que una jornada más los coruñeses siguen líderes. Ya solo quedan dos (Lleida a domicilio y Alcoi en casa) para que termine la fase regular. Y mantienen su renta de dos puntos sobre el Barça, seis con respecto a un Igualada que este domingo juega contra el Noia.

El Liceo iniciaba el partido sabiendo que el Barcelona había abierto la jornada con una victoria sobre el SHUM que le ponía al frente de la tabla. 2-0. Con lo justo. Pero suficiente para el sorpasso por primera vez desde que los verdes cogieron el mando en la jornada 16. La presión azulgrana no ayudaba a templar los nervios después del parón, más teniendo en cuenta que históricamente las vueltas se le suelen atragantar. Demasiada tensión en el mes de marzo. El globo se desinfló Y había que volver a soplar a pulmón abierto para que cogiera la tensión adecuada.

En ese sentido, se notaba la marcha extra de César Carballeira. No descansó. Sumó con la selección cinco partidos más a los diez que llevaba encima en un mes. Y como si nada. Estaba incluso mejor que antes del parón, reconocido como el mejor jugador de la OK Liga del mes de marzo. El cinco lideraba la ofensiva y era el más incisivo sobre la pista, incluso sorprendiendo con algunos de sus registros ofensivos. Tuvo ocasiones, pero Xus Fernández respondía bajo los palos del Caldes. Como también salvaba Blai Roca al Liceo en una triple ocasión seguida en el área. Otro que también volvía en el mismo punto en el que se había ido. Milagroso.

El Liceo, no obstante, necesitaba una inyección de adrenalina que no encontró ni cuando a Humberto Mendes los árbitros le enseñaron una tarjeta azul que llevaba desde el principio del partido buscando. Porque con unos más, la ocasión más clara, aparte de un disparo de Nuno Paiva, fue para los rivales tras una pérdida de Bruno Saavedra que, en la lucha por la recuperación, cometió falta que otorgó una directa. Marcos Blanqué la tiró fuera ante la presión de Roca.

No era el día del santiagués porque poco después vio una azul que además también fue considerada en una ocasión directa de gol por lo que concedía otra directa (además de los dos minutos en inferioridad). La segunda en dos minutos. Marc Zanon se encontró con Roca en el tiro y los verdiblancos hicieron gala de su buena defensa incluso con uno menos para no pasar demasiados apuros. En ataque, en cambio, le costaba un poco más aunque el acoso fuese total tirando de todos sus recursos. entre ellos el de intentar conectar con el interior, donde Tombita se revolvía en una baldosa.

Se acercaba el descanso y entre los milagros de Blai Roca y la falta de definición local, el marcador seguía sin moverse del 0-0 inicial. La falta de ritmo por continuas interrupciones tampoco ayudaba. Y al Liceo le tocaba acabar el primer tiempo de nuevo en inferioridad por una azul a Jacobo Copa. El coruñés se acercó a un contrario para recriminarle una acción anterior. El árbitro llevaba la amarilla en la mano, pero ante el gesto de Copa señalándole al otro, cambió en el último momento por la del color azul. Juan Copa sacó a su tridente defensivo (Carballeira, Cervera y Paiva) y otra vez que no pasó apuros. Pero sonó la bocina y el 0-0 no invitaba precisamente al ánimo.

Tuvo que dar un paso al frente en el segundo tiempo. Daba la impresión de que solo necesitaba romper el muro de Xus Fernández y que entonces caerían los goles uno detrás de otro. Porque la superioridad era total. Y si había dos jugadores en la pista destinados a que esto sucediera, esos llevaban a la espalda el cinco y el ocho. En un arranque ya potentado como marca de Galicia Calidade suprema, Carballeira se lanzó al ataque sacándose de encima a todo el que se ponía en su camino, incluso compañeros. Le acompañó Dava Torres siguiendo la jugada. Ya sabía lo que iba a pasar. Así que estaba perfectamente preparado en el segundo palo para recibir el pase y empujar la bola, por fin, a las redes.

Se abrió un partido nuevo. Igualmente sin mucho acierto, igualmente de esfuerzo colectivo en defensa y de individualidades en ataque. Otra azul le abrió la posibilidad de rematar al Caldes en superioridad, pero fue a bola parada como llegó la sentencia con la magnífica transformación de una directa por la décima falta visitante de Arnau Xaus. Los catalanes habían quemado todos sus cartuchos. Ya no les quedaba más. Y el Liceo aún pudo ampliar el marcador gracias a una genialidad de Nil Cervera. Un paso más, una jornada menos. Y ahora a pensar en Oliveira de Azemeis.