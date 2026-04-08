El Liceo organiza un viaje a Oliveira para su afición

Cerca de 4.000 espectadores se dieron cita para homenajear al Liceo por el título de Copa antes del duelo con el Barcelos QUINTANA

El Liceo se juega el próximo jueves (16 de abril) el pase a la Final a 8 de la Champions de hockey sobre patines. Lo hará en el pabellón Dr. Salvador Machado de Oliveira de Azeméis, donde el conjunto entrenado por Juan Copa se medirá al Oliveirense en la última jornada de la fase de grupos.

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Para tratar de incrementar las opciones de ganar del equipo, el Liceo ha organizado un viaje para que los aficionados les puedan acompañar a Portugal el día del encuentro. El pack incluye el desplazamiento en autobús (algo más de tres horas y media) y la entrada al encuentro por un precio de 36 euros.

El autobús saldrá a las 15.30 horas del propio jueves 16 desde la DéporTienda de Manuel Murguía, haciendo parada (si fuera necesario) en Alfonso Molina a las 15.45 horas. La vuelta está prevista una vez finalice el encuentro. Las personas interesadas en contratar el viaje deberán realizar un ingreso en la siguiente cuenta bancaria: ES98 2080 0006 4255 0002 2243 y enviar el justificante al correo administracion@hockeyclubliceo.es con el nombre de los asistentes.