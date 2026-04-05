Las paradas de Pedro Henriques dejan sin medalla a la España de César Carballeira y Blai Roca (3-2)

Los jugadores portugueses celebran uno de sus goles ante Suiza Gordon Morrison

Lo peleó España, pero no pudo con una sólida Portugal (3-2) capitaneada por Pedro Henriques bajo palos y un inspirado Gonçalo Alves en ataque. Portugal no estaba ausente de una final de la Copa de las Naciones, el torneo más longevo del mundo, desde 1993 y no quería irse del de 2026 sin una medalla. España dispuso de ocasiones, pero se encontró una y otra vez con el guardameta luso, que plantó una muralla para dar el bronce a su selección.

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Bastante ritmo hubo en los primeros minutos, donde Portugal tuvo un primer acercamiento sin mayor peligro antes de que Marc Grau se encontrase con el larguero en la otra punta del campo. En un nuevo intercambio de ocasiones aparecieron entonces Martí Serra y Pedro Henriques bajo palos para mantener el 0-0. La más clara antes del primer tiempo muerto del encuentro fue para Nil Roca, que intentó levantar la bola con un buen recurso, pero el guardameta luso estuvo muy atento y evitó el gol.

Le sentó bien el paso por los banquillos a Portugal, que se hizo con el control del partido y de las ocasiones, pero se topó en todas ellas con un gran Martí Serra. Ante el dominio luso, en esta ocasión fue Pere Varias quien decidió pedir tiempo muerto para reordenar a su equipo.

Al igual que a Portugal, a España también le sentó bien el parón. Primero avisó el liceísta César Carballeira con un tiro 'á reviravolta' que sacó Pedro Henriques y poco después llegó el primer gol del partido. Eloi Cervera firmó una gran acción individual para asistir con un pase elevado a Martí Casas, que no falló a la hora de rematar la jugada y poner el 0-1, resultado con el que se llegó al tiempo de descanso.

Reacción portuguesa

Salió mejor España de los vestuarios. La primera gran ocasión la tuvo Eloi Cervera en un uno contra uno que no fue capaz de concretar tras un gran pase de Marc Grau. En los siguientes minutos, 'La Roja' siguió dominando, pero se encontró una y otra vez con el muro de Pedro Henriques. Tuvo luego un dos para cero España, pero Marc Grau se quiso gustar de más y echó a perder la ocasión.

Cuando los dos equipos estaban con un jugador menos por las azules a José Miranda y César Carballeira apareció Gonçalo Alves para firmar un golazo desde su casa. El '11' luso se atrevió a disparar potente desde lejos, pero con colocación, y logró esquivar a Martí Serra para igualar el partido.

A pesar de que estuvo a punto de darle la vuelta Portugal, que se encontró con el larguero, fue España quien recuperó la ventaja de manera casi inmediata. Iván Morales, seguramente inspirado por Alves, disparó desde lejos y batió a Henriques por la escuadra para poner de nuevo a su equipo por delante.

Después de varias paradas de Martí Serra, el exportero del Liceo no vio salir el disparo lejanísimo de Hélder Nunes, que se le coló por debajo de la pierna y supuso el 2-2. En los siguientes minutos volvieron a ser protagonistas los dos guardametas, evitando con varias intervenciones de mérito que se moviera de nuevo el marcador.

Después de un tiempo muerto de Pere Varias la tuvo clarísima Iván Morales, que se quedó mano a mano con Henriques, pero se volvió a encontrar con el portero portugués. Poco después España cometió su décima falta del partido y otorgó una falta directa a un Gonçalo Alves que se sacó de la manga un recurso espectacular para dar la primera ventaja de al tarde a su selección.

Sin embargo, España se encontró con una situación de superioridad a cuatro minutos del final por la tarjeta azul a Carlos Ramos. Dos minutos en los que el combinado nacional embotelló a Portugal alrededor de su portería, pero en los que no fue capaz de batir a Pedro Henriques, a pesar de tener varias oportunidades para ello.

Pere Varias vació la portería en el último minuto y medio en busca de un gol a la desesperada. España dispuso de varias ocasiones que apunto estuvieron de acabar dentro de la portería lusa, pero una vez más apareció Pedro Henriques para desbaratarlas y dar la medalla de bronce a Portugal.

Portugal 3-2 España

Portugal: Henriques; Miranda, Alves, Rodriguez y Nunes - cinco inicial - Edo; Oliveira, Bessa, Ramos, Pinto.

España: Serra; Jansá, Grau, N. Roca y Morales - cinco inicial - B. Roca; Carballeira, Manrubia, Casas, Cervera.

Goles: 0-1, m.18: Martí Casas. 1-1, m.34: Gonçalo Alves. 1-2, m.37: Iván Morales. 2-2, m.39: Hélder Nunes. 3-2, m.45: Gonçalo Alves.

Árbitros: Louis Anthony Hyde y Alfonso Rago. Mostraron tarjeta amarilla a Nil Roca, de España. Tarjeta azul a Miranda, Ramos, de Portugal; a Carballeira, de España.

Incidencias: Partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa de las Naciones de hockey sobre patines disputado en Montreux (Suiza).