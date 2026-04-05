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Copa de las Naciones

Italia tumba en semifinales a la España de Carballeira y Roca

El coruñés y Martí Casas desperdiciaron dos bolas paradas para evitar la prórroga, donde la 'squadra azurra' fue mejor

Chaly Novo
Chaly Novo
05/04/2026 14:11
César Carballeira, durante el Suiza-España de la fase de grupos
César Carballeira, durante el Suiza-España de la fase de grupos
Gordon Morrison
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La selección italiana ganó por 4-6 a la española en la segunda semifinal de la Copa de las Naciones que se celebra en la suiza de Montreux y se medirá a la de argentina en el partido por el título de este prestigioso torneo amistoso.

Los pupilos de Pere Varias arrancaron con mal pie. Alessandro Verona adelantó a la squadra azurra a los seis minutos y medio. Dos después, Andrea Malagoli hizo un peligroso 0-2.

Un exliceísta, Pol Manrubia, descontó a catorce minutos para el descanso, y uno que lo será al final de la presente temporada, César Carballeira, igualó menos de dos minutos más tarde.  Con 2-2 se llegó a la pausa, después de que España no aprovechase una superioridad por tarjeta a azul a Alberto Pozzato.

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Tampoco sacaron rédito los hombres de Alessandro Bertolucci de la exclusión de Eloi Cervera a los cuatro minutos de la reanudación. Lo harían recuperada la paridad, con un tanto de Francesco Compagno, en el minuto 33.  Martí Casas, al transformar la falta directa de la décima italiana, devolvió las tablas al marcador 87 segundos más tarde. 

El propio Casas y Carballeira malgastaron dos balas para evitar la prórroga. El coruñés falló un penalti a nueve minutos y medio del 50 y el catalán desperdició una directa con 5:59 en el reloj.

A los 2:17 de la primera parte del tiempo extra Manrubia puso por primera a España al frente, pero Gioelle Piccoli empató solo 19 segundos después. Y únicamente seis de la segunda mitad habían transcurrido cuando Nil Roca vio la azul. Compagno no perdonó la directa. A 1:43 del final de la prórroga Malagoli dio la puntilla a España, que se medirá a Portugal por la tercera plaza. 

En la primera semifinal, Argentina superó por 3-1 a Portugal, verdugo de los de Pere Varias (4-5) en el encuentro de la última jornada del grupo B (Livramento) de la liguilla inicial. 

Lucas Martínez, el exliceísta Franco Platero y Danilo Rampulla anotaron los goles de la albiceleste, en tanto que Gonçalo Pinto hizo la única diana de la seleçao

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Previa | César Carballeira y Blai Roca arrancan la Copa de las Naciones contra Francia
Agencias