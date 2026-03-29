El cansancio y una decisión arbitral polémica doblegan al Liceo en Voltregá (4-2)

Imagen de archivo de un duelo entre el Liceo y el Voltregá Carlota Blanco

El Liceo, mermado por el cansancio derivado del duro partido de la WSE Champions jugado este jueves contra el Barcelos, y de nuevo con polémica arbitral, perdió por 4-2 en la cancha del Voltregá, derrota que, unida al triunfo del Barça en Alcoi (1-5), deja en solo dos puntos, con nueve por jugar, el margen del equipo de Juan Copa respecto al conjunto azulgrana.

Dieciocho segundos tardaron los de Juan Copa en cometer su primera falta, de Nil Cervera, para frenar, en medio campo, una contra del exliceísta Jordi Burgaya, a la sazón el primero en probar a Blai Roca.

El portero del Liceo fue ovacionado en la presentación por la que fue su afición durante cinco temporadas, después de que los jugadores entrenados por Josep María Rovira le hicieran el pasillo al flamante campeón de la Copa del Rey.

Roca pasó su primer apuro en un tiro lejano de Burgaya que otro exverdiblanco, Alex Rodríguez, desvió delante de sus narices.

Su homólogo Oriol Codony se estrenó desviando un duro tiro lejano de César Carballeira, justo antes de que Roca zancadillease a Alex Rodríguez cuando ya le había regateado y lo tenía todo a favor para marcar, un penalti, entre bastante y muy claro, que los árbitros no señalaron.

Carballeira fue el encargado de abrir el marcador, al culminar, por el costado derecho y por bajo, un rápido contraataque. Medio minuto después, Bruno Saavedra y el propio Carballeira se plantaron solos delante de Codony, quien interceptó el pase del compostelano que habría dejado la meta vacía para el coruñés.

Vargas y Saavedra examinaron de nuevo a los guardametas en dos jugadas consecutivas a la carrera, poco antes de que Carballeira rozase el 0-2 con un 'envoltorio' que Codony abortó con dificultades.

El meta local volvió a emplearse a fondo en un palazo, a tres cuartos de pista, de Nuno Paiva, jugada que precedió al segundo tanto del Liceo, una volea de Tombita, pero que fue anulada por bola alta.

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Sí subió al marcador el 1-1, firmado por Burgaya. Un golazo desde el corazón del área, donde finalizó entre las piernas, tras asistencia de Vargas desde el fondo.

Un minuto después, Marc Jurado cayó en el área verdiblanca, obstaculizado por un rival, y los colegiados pitaron un penalti mucho menos claro que el que habían obviado en los primeros minutos sobre Alex Rodríguez, quien superó con habilidad a Roca desde el punto fatídico (2-1). Segunda diana de un ex del Liceo.

Dava Torres, tras robar en media pista, encaró a Codony, picó la bola y lanzó por arriba. El casco del guardameta evitó el segundo empate. También clara fue la siguiente ocasión, pero Jurado, solo ante Roca, mandó la bola por encima de la portería.

Codony repitió en otra volea del capitán verdiblanco, en esta ocasión tras salir de detrás de la meta. Burgaya, casi con el bocinazo y desde media cancha, hizo sonar el tubo derecho de Roca en la última acción de una primera parte que el Liceo cerró con una peligrosa carga de ocho faltas, dos más que el Voltregá.

Torres, en tres ocasiones, y Saavedra, en dos, abrieron las hostilidades tras la reanudación. La última del capitán, que abortó a bocajarro Codony, dio origen a la primera azul del choque, a Saavedra.

Inferioridad positiva

Los dos minutos de inferioridad resultaron positivos para el Liceo, que además de no encajar le arañó la séptima falta al rival. Incluso Nuno Paiva, en una contra, gozó de una doble oportunidad para hacer el 2-2.

Alex Rodríguez tuvo el 3-1 en un contraataque, nacido de una pérdida de Carballeira, pero se echó demasiado encima de Roca, quien segundos después las pasó canutas para desviar un tiro muy cercano del tercer exliceísta del equipo local, Arnau Canal.

Los de Juan Copa subieron la apuesta física, presionando alto y sobre la bola. Después de un posible penalti a Tombita, un error en la salida de los locales acabó con la bola en manos de Dava Torres, que después de dos zancadas fusiló desde media distancia a Codony (2-2).

Con el patín marcó Aleix Molas, solo en el segundo palo, tras una rápida transición del Voltregá. Acción ilegal clara que los árbitros no dudaron en castigar. Así como la discutible novena falta del equipo local. La siguiente del partido equivaldría a la primera directa.

En medio de un clima de precaución en los contactos, Roca frenó a un Vargas que se había deshecho con demasiada facilidad de su par para encarar al meta. El tubo izquierdo repelió la siguiente ocasión, un misil lejano de Alex Rodríguez.

Un costa a costa de Vargas acabó con tiro desviado del jugador local con Roca prácticamente vencido, en unos minutos donde el Liceo perdió el control que había ejercido casi desde el inicio de la segunda mitad.

Lo confirmó un paradón del meta liceísta en otra contra, esta finalizada, por el centro, con un trallazo de Alex Rodríguez. No pudo Roca, desbordado de trabajo, con Alex Rodríguez, beneficiado por un rebote de un tiro lejano de Burgaya que le dejó solo a medio metro de la red (3-2).

Canal perdonó el 4-2 en una acción, delante de Roca, en la que tuvo todo el tiempo del mundo para decidir. En otra contra, el portero verdiblanco detuvo con el casco un mano a mano con Alex Rodríguez.

Genialidad y atraco

Y en esto llegó una genialidad de Saavedra. Recogió, en el pico derecho del área, el rechace de un tiro de Cervera. Y, a la media vuelta, la clavó en la escuadra izquierda de Codony. En primera instancia, gol legal. Tras las protestas locales, anulado no se sabe por qué. Y sin VAR (no hay en OK Liga). El segundo legal escatimado en cuatro días. Ambos de tremenda importancia en el resultado final.

A continuación, Roca pudo con Burgaya en la directa de la décima falta del Liceo. Sin embargo se vio superado por Canal en un dos contra él que inició Alex Rodríguez robando en tres cuartos de cancha. El tercer exliceísta firmó asi la sentencia a 85 segundos para el final.

Una derrota que comprime la batalla por conseguir la primera plaza al final de una fase regular a la que quedan tres jornadas. La próxima, el Liceo recibirá al Caldes, colista y con un pie en la OK Liga Plata.