El Liceo llega a la meta del mes de marzo en Voltregà

Bruno Saavedra, del Liceo, intenta robarle la bola a Gerard Teixidó en el área del Voltregà en el partido disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor Germán Barreiros

Nueve partidos en marzo. Y tres en abril. El calendario de la temporada de hockey sobre patines no tiene ningún tipo de sentido. Pero es el que hay y al Liceo, que lo está superando con nota y con la conquista de la Copa del Rey de por medio, ya solo le queda el último golpe de riñón para llegar a la meta. Un esprint final para cerrar un mes con el grado de exigencia elevado a la máxima exponencia desde el día 1, cuando recibió al Igualada en el Palacio de los Deportes de Riazor, hasta este domingo 29, que visitará al Voltregà (Oliveras de la Riva, 12.30 horas) para defender sus cinco puntos de ventaja al frente de la OK Liga antes del parón por Semana Santa.

En el medio, Reus, Sporting, Noia, Alcoi, otra vez Igualada, Calafell y Barcelos. Los cuatro últimos en siete días, y el de este domingo, el quinto en nueve. Una absoluta locura. El jueves, en el duelo de Champions frente al conjunto portugués que acabó en empate, a los jugadores verdiblancos ya se les notó visiblemente cansados. Muchos están tocados físicamente. Una espalda por aquí. Un muslo por allá. Dolores musculares por todas partes. Aunque por lo menos para el duelo en el Oliveras de la Riva suman a la causa al MVP de la Copa, un Bruno Saavedra que cumplió el tercero de sus cuatro partidos de sanción en la competición europea. El hecho de no volver a tocar el stick, por lo menos para jugar, hasta el próximo 11 de abril, cuando reciba en casa al Caldes, puede ser la mayor motivación.

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Eso y que ya solo quedan cuatro jornadas de la fase regular de la OK Liga y llegar a las tres últimas (Caldes, Lleida y Alcoi, primero y último en casa y el del medio a domicilio) manteniendo los cinco puntos de ventaja que tienen con respecto a Barça (que visita al Alcoi) e Igualada (que recibe al Cerdanyola) supondría dar un paso definitivo para plantarse en el playoff como primer clasificado, lo que otorga como premio tener ventaja de cancha hasta una posible final. Además el mes de abril, salvo para los internacionales, que es el caso de César Carballeira y Blai Roca, que tendrá que viajar a Montreux (Suiza) para jugar con la selección española la Copa de las Naciones, se presenta como un paréntesis para coger fuerzas para la recta final. Además del Caldes (sábado 11) sólo queda la final de Oliveira de Azemeis (jueves 16) por un puesto en la Final a Ocho de la Champions, y viajar a Lleida (sábado 25).

El Voltregà de los ex

El Voltregà también estuvo la semana pasada en Sant Sadurní d'Anoia para disputar la Copa del Rey, pero su paso por el Ateneu duró solo un partido, ya que perdió en cuartos de final contra el Igualada por 2-1. Como tampoco juega competición europea (cayó eliminado en dieciseisavos de final de la WSE Cup), ha tenido una semana entera para preparar el encuentro sin más contratiempo que la ya conocida lesión de Gerard Teixidó, uno de sus hombres fuertes y que ya no estuvo en el torneo del KO.

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A la plantilla blanquiazul no le faltará calidad. Y con muchos viejos conocidos, empezando por Álex Rodríguez. El pichichi de la temporada pasada estuvo dos cursos en el Liceo, con el que conquistó la Supercopa y la Liga de 2022 junto a otro de sus actuales compañeros, Jordi Burgaya. Después de ese año este último se fue y llegó Arnau Canal, que de los tres es el que esta temporada está más en forma con 16 goles, los mismos que César Carballeira, en una competición doméstica en la que el equipo ha ido de menos a más.

Los de Sant Hipólit, que cambiaron de entrenador a mitad de curso con la renuncia de Ferrán López para que Jefa Rovira, como ya había hecho hace dos temporadas, se hiciera cargo del banquillo, solo perdieron contra el Barça y empataron frente a Rivas y Calafell, en la segunda vuelta. Son séptimos, con seis puntos de margen sobre el noveno, y quieren asegurar cuanto antes su presencia en el playoff. Hace cuatro meses (exactos), el duelo de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes de Riazor se decantó claramente para los verdiblancos, que se impusieron por 6-1 con dobletes de Dava Torres, Nil Cervera y Arnau Xaus. Las circunstancias ahora son otras. Empezando por el escenario. Una pista complicada, a medio camino entre exterior e interior, con el público muy encima. Pero quién dijo miedo.