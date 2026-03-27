Los cuatro mil del Palacio saludan al campeón

El Marineda y el Barcelos le hacen el pasillo al Liceo, campeón de la Copa del Rey, antes del partido de Champions Quintana

Gaitas, himno del cincuenta aniversario y el redoble de tambores en las gradas anunciaban la salida de los campeones de la Copa del Rey del Liceo. El trofeo había estado bien custodiado durante la previa, en la que los aficionados pudieron sacarse fotos con él en el vestíbulo del pabellón.

Dava Torres encabezó la salida a pista, levantando bien esa copa, que no se gana todos los días, enseñándola al público, que pese a ser un partido entre semana hizo un esfuerzo para celebrar el título y por otro dar un último aliento en la búsqueda de la Final a Ocho europea. Otra entrada rozando los cuatro mil espectadores. Más que el día del Benfica y del Barça, cuyas imágenes ya habían dado la vuelta al mundo y sorprendido al planeta hockey.

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Las jugadoras del Marineda, campeonas de la Copa Princesa, y los del Barcelos, esperaban haciendo el pasillo. Deportividad total. Como antes del partido la de Bruno Saavedra. El MVP de la Copa sigue sancionado en Europa, pero eso no significa que no pueda ayudar a sus compañeros. Cogió la mopa y le dio una pasada a toda la pista para que esta estuviera en perfectas condiciones para el partido.

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Tampoco estuvo solo el Barcelos, con unos cien aficionados desplazados desde Portugal. Tenían una de las cuatro esquinas del Palacio de los Deportes de Riazor reservadas y se hacían notar. Pocos, pero ruidosos e incansables, prácticamente sin callarse ni un segundo, y calurosos, con los torsos al descubierto.

Homenaje en el descanso

El Marineda volvió a pista en el descanso para una a una ir siendo presentadas y recibir su homenaje al cántico de “¡Campeonas, campeonas!”. Fue el último instante de celebración porque cuando se abrió el segundo tiempo los gritos iban en otra dirección, dirigidos a los árbitros, muy criticados, con el culmen del gol no concedido a Dava Torres que hubiese supuesto la victoria.

Homenaje a las jugadoras del Marineda en el descanso del partido entre el Liceo y el Barcelos QUINTANA

Termina el partido y pasa lo de siempre. Los jugadores saludan uno a uno a todos los niños (y no tan niños) presenten en el Palacio. Incluso Tombita pasea el trofeo para una última vuelta de honor. Después quedan los estiramientos y ya retirarse. El viernes aún quedan celebraciones. El sábado viaje. Y el domingo partido en Voltregà. Y después ya sí que un merecido descanso. Como dice Juan Copa: “Un último esfuerzo más”.