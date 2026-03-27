La imagen de la polémica: el gol de Dava Torres que debió subir al marcador del Liceo

La bola, en el interior de la portería tras el tiro de Dava Torres y que hubiese supuesto el 5-4 del Liceo contra el barcelos E@0nlyrcd1906

El Liceo también hubiese necesitado el SRV que tanto le ayudó en la Copa del Rey durante el partido de la Champions contra el Barcelos. Porque las imágenes demuestran que el gol de Dava Torres debió subir al marcador porque la bola entra por completo en la portería. Los árbitros italianos, que venían de anular otro tanto de Tato Ferruccio para los portugueses, consideraron que no había sido y no le dieron validez. El tanto hubiese supuesto el 5-4 para los coruñeses y de haber terminado así el partido, la clasificación para la Final a Ocho que ahora tendrán que ir a confirmar a la pista del Oliveirense en la última jornada de la fase de grupos.

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En directo, el efecto de la bola y tal cómo salió despedida, ya había sido claro. La portería de hockey tiene varios elementos. De estructura metálica, con forma trasera curva, en la parte de arriba presenta dos listones en forma de cruz que ayudan a sostener la red. Fue donde golpeó la bola y salió escupida de la portería. Todo el Liceo celebraba el gol mientras uno de los dos árbitros ya señalaba que no había entrado. Fue el culmen al show. Poco antes dieron por válido el tanto de Tato Ferruccio y finalmente rectificaron para anularlo.

Portería de hockey sobre patines EC

Antiguamente, había un árbitro que se situaba detrás de la portería y que estaba encargado únicamente y exclusivamente de determinar si la bola había traspasado la línea. Con la tecnología actual, se abre el debate de si es necesario que, aunque no haya SRV en todas las competiciones, al menos haya una cámara que pueda ayudar a los árbitros en jugadas de este estilo o como lo que le pasó a Portugal en el Europeo sub-19 cuando la bola entró y salió por un agujero de la red.