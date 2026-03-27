Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

La imagen de la polémica: el gol de Dava Torres que debió subir al marcador del Liceo

La bola entra por completo en la portería, pero los árbitros, que venían de anular un tanto del Barcelos, no vieron un tanto que hubiese desequilibrado el marcador

María Varela
María Varela
27/03/2026 14:06
La bola, en el interior de la portería tras el tiro de Dava Torres y que hubiese supuesto el 5-4 del Liceo contra el barcelos
La bola, en el interior de la portería tras el tiro de Dava Torres y que hubiese supuesto el 5-4 del Liceo contra el barcelos
E@0nlyrcd1906
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Liceo también hubiese necesitado el SRV que tanto le ayudó en la Copa del Rey durante el partido de la Champions contra el Barcelos. Porque las imágenes demuestran que el gol de Dava Torres debió subir al marcador porque la bola entra por completo en la portería. Los árbitros italianos, que venían de anular otro tanto de Tato Ferruccio para los portugueses, consideraron que no había sido y no le dieron validez. El tanto hubiese supuesto el 5-4 para los coruñeses y de haber terminado así el partido, la clasificación para la Final a Ocho que ahora tendrán que ir a confirmar a la pista del Oliveirense en la última jornada de la fase de grupos.

Cerca de 4.000 espectadores se dieron cita para homenajear al Liceo por el título de Copa antes del duelo con el Barcelos

Galería | ¿Estuviste en el Liceo-Barcelos? Búscate en el homenaje al campeón de Copa en el Palacio

Más información

En directo, el efecto de la bola y tal cómo salió despedida, ya había sido claro. La portería de hockey tiene varios elementos. De estructura metálica, con forma trasera curva, en la parte de arriba presenta dos listones en forma de cruz que ayudan a sostener la red. Fue donde golpeó la bola y salió escupida de la portería. Todo el Liceo celebraba el gol mientras uno de los dos árbitros ya señalaba que no había entrado. Fue el culmen al show. Poco antes dieron por válido el tanto de Tato Ferruccio y finalmente rectificaron para anularlo. 

Portería de hockey sobre patines
Portería de hockey sobre patines
EC

Antiguamente, había un árbitro que se situaba detrás de la portería y que estaba encargado únicamente y exclusivamente de determinar si la bola había traspasado la línea. Con la tecnología actual, se abre el debate de si es necesario que, aunque no haya SRV en todas las competiciones, al menos haya una cámara que pueda ayudar a los árbitros en jugadas de este estilo o como lo que le pasó a Portugal en el Europeo sub-19 cuando la bola entró y salió por un agujero de la red. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La bola, en el interior de la portería tras el tiro de Dava Torres y que hubiese supuesto el 5-4 del Liceo contra el barcelos

La imagen de la polémica: el gol de Dava Torres que debió subir al marcador del Liceo
María Varela
El Marineda y el Barcelos le hacen el pasillo al Liceo, campeón de la Copa del Rey, antes del partido de Champions

Los cuatro mil del Palacio saludan al campeón
María Varela
Remate de Dava Torres en el gol anotado contra el Barcelos

El Barcelos y la polémica arbitral aguan la fiesta del Liceo (4-4)
María Varela
Tres partidos ante Alcoi, Igualada y Calafell; celebración y recibimiento por todo lo alto y gira institucional como reconocimiento a un nuevo título

Resacón en Riazor
María Varela