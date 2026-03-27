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Liceo

El Liceo también conquista la redacción de DXT Campeón

Los campeones de la Copa del Rey visitan las instalaciones del Palacio de la Ópera con el trofeo ganado en Sant Sadurní d'Anoia

María Varela
María Varela
27/03/2026 17:18
La plantilla del Liceo en la redacción del DXT Campeón
La plantilla del Liceo en la redacción del DXT Campeón
Germán Barreiros
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El Liceo continúa con su gira de los campeones, que este viernes trajo a los jugadores y al cuerpo técnico del equipo coruñés hasta la redacción de DXT Campeón situada en el Palacio de la Ópera. El club entregó una camiseta firmada al periódico y sus miembros repasaron su paso por Sant Sadurní d'Anoia y, entre risas, las celebraciones.

Era inevitable, sin embargo, seguir hablando del partido del día anterior contra el Barcelos, un 4-4 que dejó las opciones de clasificación para la Final a Ocho para la última jornada de la fase de grupos, y sobre todo de la polémica, con el gol de Dava Torres que no llegó a subir al marcador.

El partido de Champions había aplazado parte de las celebraciones. El lunes, un día después de regresar de Cataluña, estuvieron en Xunta, Concello y Diputación. Y ya. Quedaron suspendidas hasta pasar el importante duelo frente al Barcelos

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Este viernes las retomaron. Antes habían pasado por el colegio Liceo, en cuyo patio nacen los sueños y en cuyas vitrinas reposan los 44 títulos que hacen del club el más laureado del deporte gallego. César Carballeira y Martín Rodríguez pasaron por allí, otro como Jacobo Copa vive actualmente entre sus paredes, como Tombita lo hizo en su día, y la mayoría pasa por allí para comer y cenar. 

También hubo turno de los patrocinadores en el seno con la visita el museo MEGA de Estrella Galicia. El tute que llevan encima es considerable. Cuatro partidos en siete días. Celebraciones. Visitas instituciones, privadas y públicas. Y mañana vuelven a coger un avión para jugar el domingo en Sant Hipólit de Voltregá. Después se despedirán hasta el 11 de abril. Salvo los internacionales, Carballeira y Blai Roca, que les tocará desplazarse a Montreux (Suiza) para disputar la Copa de las Naciones con la selección española.

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